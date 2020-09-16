Украины, не имея опыта работы, могут зарабатывать до 20 тысяч в месяц
Об этом пишет Обозреватель.
Сегодня без особого труда можно найти сотни вакансий, куда требуются люди без специальных навыков. Чаще всего без опыта готовы взять официантом, продавцом, администратором и т.п.
Среди особых условий для работников без опыта – обучение и испытательный срок. Сколько он будет длиться – зависит от вакансии и вашей обучаемости. Но работодатели могут могут обучить сотрудника даже за один день.
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Но потенциальным сотрудникам лучше сразу уточнить, будет ли оплачиваться стажировка и обучение. Если же работодатель сам потребует от вас деньги за обучение, то с ним лучше сразу попрощаться.
Эксперты также составили подборку правил "первого знакомства с работой":
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Изучение отзывов о компании от работников;
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Сразу уточнить размер зарплаты и сроки выплат. Если работодатель уходит от ответа, это должно насторожить.
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до начала работы лучше подписать договор или просто письменно зафиксировать договоренности, обговоренные с начальником, ведь это будет основанием для обращения в суд.
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оценить свое впечатления от беседы с работодателем;
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Попросите экскурсию по офису и посмотрите, чтобы оценить коллектив;
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устроить неформальный диалог об условиях работы у людей "в курилке".
По данным сайтов по поиску работы, сейчас новичкам в среднем готовы платить по 12-13 тысяч в месяц. Но можно зарабатывать и больше денег. Например, работодатели готовы предоставлять своим сотрудникам процент от прибыли. А с чаевыми украинцы могут зарабатывать и по 20 тысяч гривен.
Но украинцам также советуют обходить стороной объявления, где обещают заработок в социальных сетях за несколько часов. Скорее всего, это финансовая пирамида, куда нужно приглашать других людей.
Человек постит, например, в своем Instagram сообщения о выгодной работе и фотографии "роскошной жизни", и одновременно пишет людям в личные сообщения, предлагая ему продать "услуги для заработка" за 400 гривен.
Эксперты уверяют, что эту информацию можно легко найти в свободном доступе и не обязательно кому-то платить за это деньги.
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