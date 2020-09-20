Стало известно, сколько украинцам придется отдать денег за коммуналку в отопительный сезон

Такое мнение озвучил эксперт Юрий Корольчук, пишет Finance.ua.

По его словам, уже зимой тарифы на газ для простых потребителей могут взлететь в цене в два раза.

Вместо 3 грн/кубометр, как предупреждает Юрий Корольчук, украинцам придется заплатить шесть гривен. Однако, итоговый тариф для бытовых потребителей может взлететь до 8 грн/кубометр, из-за чего за отопление жилого дома в 100 квадратов придется отдать до пяти тысяч гривен в месяц.

Жителям многоквартирных домов в отопительный сезон будет проще, поскольку для них действует специальная цена на голубое топливо (в августе было 2,9 грн/кубометр).

“Не исключено, что ее (специальную цену - ред.) до выборов заморозят. А после – сами понимаете…” – добавил аналитик в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва.

Задолженность только на газовом рынке составляет 114 миллиардов гривен. Эксперт не сомневается, что уже осенью украинцы столкнутся с серьезными проблемами.

"Без решения этой проблемы теплокоммунэнерго не смогут нормально подготовиться к зиме. Тут или придется – уверен, что этого не будет, – чтобы решить эту долговую проблему, повышать тарифы в 2-2,5 раза, или срыв отопительного сезона, или списание все же наконец по принципу и по примеру рынка электроэнергии этих долгов теплокоммунэнерго", - предупреждали украинцев ранее.

Напомнить, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.

Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам назвали колоссальные цифры

Также Politeka писала, что начисление субсидий по-новому, в Минсоцполитики уже предупредили.