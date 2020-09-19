Верховная Рада порекомендовала Кабмину до конца 2020 года выделить дополнительно шесть миллиардов гривен на заработные платы

Как сообщает Politeka.net, такой проект поддержали 274 народных депутата. Речь идет о выплатах для педагогов за высокую нагрузку при дистанционной и смешанной форме обучения. Парламентарии просят повысить выплаты для сотрудников государственных и коммунальных учебных заведений.

Согласно проекту, Кабинету министров следует предусмотреть в бюджете еще 6033 560 тысяч гривен на прибавки к зарплатам учителей. Кроме того, Верховная Рада порекомендовала выделить 1,09 миллиарда гривен на покупку сертифицированных средств санитарной защиты для учащихся и сотрудников учебных заведений.

Ранее Кабмин предложил проект бюджета, в котором среди прочего предусмотрено повышение зарплат. Согласно документу, в январе 2021 года "минималку" повысят до шести тысяч гривен, а в июле до 6500. Вдобавок, с начала года оклады в единой тарифной сетке планируют увеличить на 30% - до 2670 гривен, в июле сумма еще раз повысится – до 2893 гривен. При этом в декабре размер минимальной пенсии в Украине поднимут до 2100 гривен, максимальные же пенсии тоже вырастут - до 21 тысяч гривен.

Напомним, чему готовы научить украинцев за день: зарплата в 20 тысяч гривен, опыт работы не обязателен.

Как сообщала Politeka, зарплаты в Украине вырастут на 30%, в Минфине озвучили сроки: кому ждать прибавку.

Также Politeka писала, что зарплаты и пенсии украинцев вырастут, но есть одно но: чего ждать в следующем году.