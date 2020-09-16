В 2021 году украинцев ждет повышение зарплат и пенсий, однако коснется оно не всех

Как сообщает Обозреватель, об этом можно сделать вывод из нового бюджета, принятого правительством.

В частности, из цифр следует, что минимальная зарплата в январе вырастет до 6000 гривен, а в июле – до 6500. Затем увеличатся расходы на зарплаты бюджетников. Кроме того, с 1 января оклады в единой тарифной сетке вырастут на 30% - до 2670 гривен, а с 1 июля – до 2893 гривен.

Минимальная пенсия также вырастет до 2100 гривен с 1 декабря. При этом максимальные пенсии к концу года вырастут до 21000 гривен.

Также в бюджете предусмотрено, что все пенсионеры в возрасте от 75 лет смогут получать дополнительно до 400 гривен.

При этом бюджетные расходы на субсидии в следующем году будут урезаны. Всего на это будет выделено 36,6 миллиарда гривен.

Бывший министр социальной политики Андрей Рева уточнил, что в следующем году украинцы будут получать субсидию на 40% меньше. Все из-за уменьшения расходов на государственную социальную помощь.

Кроме того, в 2021 году украинцев ждет заметный рост цен. Так, если раньше НБУ стремился к инфляции в 5%, то в следующем году он «отпустит» ее до почти 9%. Это позволит улучшить показатели ВВП, однако в то же время скажется на финансах украинцев.

Напомним, повышение пенсий украинцам, в Кабмине сообщили о важном решении.

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