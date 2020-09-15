В Минфине нашли деньги на повышение зарплаты украинским учителям

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телеканала "1+1".

По его словам, в сентябре зарплаты педагогов выросли на 5,8%. Но это не окончательное повышение, так как в следующем году оклады педагогов существенно вырастут.

«В бюджете мы вместе с Минфином заложили увеличение на 30% на следующий год зарплаты учителя», - отметил чиновник.

Различные надбавки и доплаты у учителей отнимать не планируют. Повышение зарплат произойдет за счет увеличения фонда оплаты труда. Таким образом, уже с 2021 года зарплаты учителей вырастут на треть. Впрочем, бюджет еще должна утвердить Верховная Рада.

Кроме прибавок к окладам, в Минобразования планируют закупить оборудование для организации дистанционного обучения. На закупки оборудования планируют выделить около 1 млрд гривен. Эти деньги будут выделены в рамках программы по противодействию китайскому вирусу.

Ранее мы писали, что, по прогнозам экономических экспертов, зарплаты украинцев будут постепенно расти. Например, по итогам 2020 года выплаты увеличатся на 5,5%, хоть ВВП Украины и пострадал из-за пандемии и карантина.

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