Екс-телеведуча "Ревізора" Ольга Фреймут розповіла про правила етикету, які здивували мережу

Не секрет, що Ольга була викладачем етикету в шоу "Від пацанки до панянки", після чого почала публікувати особисті поради в соціальній мережі Instagram і розповідати про різні традиції, про які вже мало хто пам'ятає. Втім, під такими постами з порадами часто шанувальники і просто користувачі Мережі влаштовують цілі суперечки, пов'язані із зауваженнями Ольги і недавніми подіями.

"Як правильно тримати келих? Якщо є ніжка, то завжди за ніжку. Чим нижче візьметеся, тим більш елегантний вигляд будете мати. Дивіться, щоб не було «лапи монстра» - не хапайтеся за скло розчепіреними пальцями. Келихи з червоним вином теж беремо за ніжку - і справа навіть не в температурі руки, від якої може нагрітися напій. На зап'ясті ми часто наносимо парфуми, якщо візьмемося рукою за основу келиха, залишиться запах, який переб'є оригінальний аромат вина», - розповідає телеведуча.

Як і очікувалося, в Instagram пост оцінили вельми неоднозначно. У зв'язку з недавнім скандалом Ольги і Катерини Кухар, багато пригадали артистці її поведінку на шоу, інші захопилися стилем Ольги і її розповідями про правила етикету:

"Побільше б таких відео 😍»," тільки плебеї, думаю, вважають, що ви "класно поставили на місце ...". Прийшли вчитися танцювати, так вчіться, вдосконалюйте техніку, мужньо тримайте критику. Пам'ятайте, що це шоу і те, що вас туди на мотузці не тягли і не обіцяли, що будуть вас тільки любити, як солодкий льодяник 😆 якщо режисери просять Вас для "перцю" посперечатися з суддями. Скажіть їм, що глядач цінує Вас як Фреймут, а не як Нікітюк» і ви-не хабалка", "класно ви" королеву " на танцях поставили на місце👍", " Олюню, ви Така елегантна і витончена, що неможливо не милуватися Вами!", "А як незворушно реагувати на уїдливі зауваження щодо майстерності, коли береш участь у змаганні? 🤣 "Зніміть будь ласка як елегантно сидіти на унітазі, тому келих з шампанським ми тримаємо кожен день, а ось як егегантно виконувати щоденні потреби, хотілося б знати 😌 😌 😌 🌸 🌸 🌸дякую!».

Раніше ми повідомляли, в мережі багато шуму наробив конфлікт Кухар з Ольгою Фреймут, учасницею нового сезону "Танців з зірками". Остання, розсерджена низькою оцінкою судді, випалила, що краще б Катерина сходила до церкви і покаялася замість того, щоб судити.

Член журі не змовчала і теж колко відповіла Фреймут:

"Оля, дорога моя, я, звичайно, згодна. Але я піду туди тільки разом з тобою. А потім ми підемо до моєї куме-психотерапевта Наталії Холоденко, вона прийме нас без черги".

Варто відзначити, багато в соцмережі підтримали Фреймут.

"Тільки Оля могла поставити на місце Кухар😆 😆 👍, классс!!!"; "Нарешті !!!! Ура, хтось і поставивши на місце хамку!"; "Оля розумниця, зробила Кухар, браво!"; "Оля красуня, так коректно і красиво заткнула Кухар. 👍 ",- писали в коментарях під відео в Instagram.

Пізніше Фреймут прокоментувала те, що трапилося, пояснивши, що самба, яка і стала причиною чвар, "далася їй важко".

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