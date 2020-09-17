Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар предложила Ольге Фреймут подлечить нервы из-за конфликта на шоу

Как сообщает Politeka.net, фрагмент эфира с перепалкой звезд вызвал бурную реакцию в социальной сети "Инстаграм", и мнения телезрителей резко разделились.

Во время последнего выпуска танцевального шоу Екатерина Кухар жестко раскритиковала Ольгу Фреймут и ее партнера Илью Падзину за исполнение самбы на паркете. В ответ телеведущая не выдержала остро высказалась в адрес члена жюри.

"Я скажу тебе от имени всех твоих жертв. Ты здесь уже много лет сидишь королевой и питаешь свою гордыню на фоне наших недостатков. И вместо того, чтобы в воскресенье сидеть здесь, судить нас всех, ты бы пошла в церковь и покаялась", - сказала Ольга Фреймут.

Екатерина Кухар не стала молчать и тут же парировала едкий выпад участницы, предложив обратиться к специалисту:

"Оля, дорогая моя, я, конечно, согласна. Но я пойду туда только вместе с тобой. А потом мы пойдем к моей куме - психотерапевту Наталье Холоденко, она примет нас без очереди".

Многие пользователи соцсети в комментариях встали на защиту Екатерины Кухар:

"Да чтож поделать, если это роль судья-"плохой полицейский", в каждой стране есть такая судья... Катюше тоже респект"; "А ещё очень заметно, что человек, привыкший критиковать, абсолютно не приемлет критики в свой адрес"; "Кухар - спец в танцах. А у Оли корона не упадёт, больше тренировок"; "Кухар ведет себя согласно образу. Кто-то должен играть плохого полицейского. И Фреймут ведет себя согласно образу. Это в первую очередь шоу и только потом танцы. Если Кухар из жюри уберут, то вы первые выстроитесь в ряд жаловаться что "пресно" стало"; "Екатерина - услада глаз. Талантлива. Красавица. Умница. Всегда оригинальна в суждениях об исполнении танца. Никто! Никто ее не заменит".

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