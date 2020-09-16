Балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар не сделала никаких выводов после прошлых перепалок

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз от скандальной балерине досталось известному украинскому футболисту Сергею Мельнику, который выступает в паре с танцовщицей Аделиной Дели.

В рамках третьего эфира шоу "Танці з зірками" Сергей Мельник и Аделина Дели продемонстрировали на паркете танец ча-ча-ча.

Но после жаркого выступления футболисту Сергею Мельнику серьезно досталось от судьи Екатерины Кухар, которая недавно повздорила в прямом эфире с Ольгой Фреймут.

"Сергей, мне близка ваша история утраты, и сегодня я сделаю вам скидку. Предположим, что мы с Владом (Ямой - ред.) управляем вами и случайно нажали не на те кнопки. Но вы как красивый десерт в эру вируса - без запаха и вкуса. У меня все...", - заявила Кухар, анализируя выступление пары.

Футболист Сергей Мельник не расстерялся и дерзко ответил на критику судье шоу "Танці з зірками".

"Посмотрел бы я, как вы, Катя, играли бы в футбол", – с улыбкой заявил он.

Ранее мы рассказывали, как Ольга Фреймут поставила на место Екатерину Кухар в эфире "Танців з зірками".

Примечательно, что Ольге Фреймут досталось от Екатерины Кухар второй выпуск подряд, и на этот раз экс-ведущая "Ревизора" уже не выдержала.

Фреймут порекомендовала балерине Екатерине Кухар сходить в церковь вместо того, чтобы нещадно критиковать непрофессиональных участников на паркете.

Екатерина Кухар, в свою очередь, заявила, что пойдет в церковь при условии, если Фреймут составит ей компанию.

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