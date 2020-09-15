Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona показала свою суровую охрану и высказалась о последнем выпуске "Танців з зірками"

Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое фото со своим тенцевальним партнером - Юрием Гуричем, передает Politeka.net. На снимке пара запечатлена на парковке в очень ярких нарядах: хореограф поверх цветастой рубашки и зеленых штанов, в которых выступал на шоу, накинул шубу, Алена же облачилась в фиолетово-розовое пальто. На переднем плане застыла крупная черная собака, которую певица назвала своим защитником.

В описании она рассказала о цели, которой хочет добиться на проекте:

"Наш третий эфир позади и мы с @gurych_yurii двигаемся дали🙌🏼 этот раз напряжение было на пределе, мы невероятно волновались, но благодаря вашей поддержке прошли дальше. Безгранично благодарим всех, кто голосовал, кто снимал в сториз и писал свои впечатления от танца! Далее обещаем вас удивить необычным стилем танца и доказать, что пышкам подвластны все танцевальные па! А пока work work work😏 Ps. На фото наша личная охрана, за несправедливые оценки может и укусить".

Кроме того, она разместила запись их с Юрием танцевального номера, который они показали на паркете во время последнего эфира "Танців з зірками". Пользователи социальной сети в комментариях похвалили выступление пары:

"То просто очешуительно"; "Выступление пушка, просто сносит голову, мы все болеем 😘😘😘👍"; "Это космоссс пушка 😍 такого шикарного хипхопа не видела ни за один сезон, это было непревзойденно 😍💮"; "Альона, от Ваших танцев мурашки по телу!!! Вы непревзойденная!"; "Ракета-бомба-петарда🔥🔥🔥 я голосовала. Вы просто огонь! Нет! ПОЖАР🔥🔥🔥🔥".

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