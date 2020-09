View this post on Instagram

Наш третій ефір позаду і ми з @gurych_yurii рухаємось далі🙌🏼 ⠀ Цього разу напруження було на межі, ми неймовірно хвилювалися але завдяки вашій підтримці пройшли далі🥰 ⠀ Безмежно дякуємо всім, хто голосував, хто знімав в сторіз і писав свої враження від танцю! Далі обіцяємо вас здивувати незвичним стилем танцю та довести, що пишкам підвласні всі танцювальні па! А поки work work work😏 ⠀ Ps. На фото наша особиста охорона, за несправедливі оцінки може і вкусити😈😂 ⠀ Соковитий трек: @jahkhalib