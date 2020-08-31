Alyona Alyona выступила на "Танцах со звездами", но судьям это не понравилось

30 августа 2020 года на телеканале "1+1" состоялась долгожданная премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами". Участники проекта впервые вышли на паркет и смогли покорить звездных судей искусными постановками.

Одной из самых ярких пар нового сезона стала украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) в паре с Юрием Гуричом. Они зажгли на паркете энергичную сальсу (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Зрители остались в восторге от танца харизматичной пары, но судьи раскритиковали танец, поставив в сумме 16 баллов из 30 возможных.

Григорий Чапкис отметил, что сальса не совсем удалась паре, ведь культура танца не была соблюдена.

"Сальса - танец одного движения, все остальное это переплетение рук и поз. Но я сегодня увидел еще что-то новое, хулиганское в танце. А с этим я согласиться не могу потому, что культура танца остается везде и ее нужно придерживаться", - отметил Чапкис.

Екатерина Кухар раскритиковала пару, вызвав Alyona Alyona на батл, и пообещала зачитать рэп в следующем эфире, если они не исправятся и не станцуют хорошо.

"Думаю, что вы сегодня решили не злоупотреблять движениями и жестами, хотя от вас каждый из нас ждал какого-то хайпа. А ваш танец был похож на разбросанное ожерелье воображаемых движений. Если в следующий раз вы не станцуете круто, я зачитаю рэп. Вызываю вас на батл", - заметила Кухар.

Лишь Влад Яма танец похвалил, хоть и отметил, что все было не очень хорошо исполнено.

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