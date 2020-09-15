Українська реп-виконавиця Alyona Alyona показала свою сувору охорону і висловилася про останній випуск "Танців з зірками"

Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" нове фото зі своїм тенцевальним партнером-Юрієм Гуричем, передає Politeka.net. На знімку пара відображена на парковці в дуже яскравих нарядах: хореограф поверх квітчастої сорочки і зелених штанів, в яких виступав на шоу, накинув шубу, Олена ж одягнулася в фіолетово-рожеве пальто. На передньому плані застигла велика чорна собака, яку співачка назвала своїм захисником.

В описі вона розповіла про мету, якої хоче домогтися на проекті:

"Наш третій ефір позаду і ми з @gurych_yurii рухаємося далі🙌 цей раз напруга була на межі, ми неймовірно хвилювалися, але завдяки Вашій підтримці пройшли далі. Безмежно дякуємо всім, хто голосував, хто знімав в сторіз і писав свої враження від танцю! Далі обіцяємо вас здивувати незвичайним стилем танцю і довести, що пампушкам підвладні всі танцювальні па! А поки work work work😏 Ps. На фото наша особиста охорона, за несправедливі оцінки може і вкусити".

Крім того, вона розмістила запис їх з Юрієм танцювального номера, який вони показали на паркеті під час останнього ефіру "Танців з зірками". Користувачі соціальної мережі в коментарях похвалили виступ пари:

"То просто очішуітєльно"; "Виступ гармата, просто зносить голову, ми всі вболіваємо 😘 😘 😘 👍"; "Це космоссс гармата 😍 такого шикарного хіпхопа не бачила за жоден сезон, це було неперевершено😍 💮"; "Альона, від ваших танців мурашки по тілу!!! Ви неперевершена!"; "Ракета-бомба-петарда🔥 🔥 🔥 я голосувала. Ви просто вогонь! Ні! ПОЖЕЖА🔥🔥🔥".

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