Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret повеселилась дома в провокационном виде и без макияжа

В этот раз супермодель в леопардовом белье повеселилась на кухне. Девушка выглядела просто и неожиданно по-домашнему. И хотя Хадид предпочитает дома показывать себя без макияжа и укладок, делает она это в социальных сетях далеко не так часто.

Именно поэтому новые фото в Инстаграм, на которых Белла позировала с легкой улыбкой на лице, слегка спутанными волосами и без макияжа так впечатлил фанатов. Девушка покорила не только стройной фигурой в леопардовом белье, которое так любит, но и естественной красотой. На завтрак она явилась в целом в довольно милом образе.

«Я люблю тебя,» «ты будешь моей женой», «О да...», «просто шикарная девочка», «идеально, но так смело», «Кто ходит в этом дома?», «Вкусно...», «😁Это часть жизни 😁Изабелла Хадид 😁», «Matyuara amindebia nu exumrebi», «Сладкая девочка», «почему это так интригует», «Ух ты такая красивая и великолепная девушка 😍😍», «Вау, я собираюсь подняться в воздух,» «Леопард взрывает», - пишут пользователи.

Мы также писали, что топ-модель знает, как удивлять публику, поэтому на своей странице в социальной сети Инстаграм она публикует в основном кадры, на которых демонстрирует свою фигуру в самых разных образах.

В этот раз стройная красотка повеселилась на пляже вместе с подружкой. Для летней прогулки модель выбрала мини-бикини с леопардовым принтом, который весьма популярен в этот сезоне. Также Белла продемонстрировала еще один кадр, на котором уже лежала на доске для серфинга, выпятив прелести и восхитив фанатов загорелыми ногами.

Как известно, у девушки свой уход за телом и фигурой, она тщтательно следит за питанием, чтобы всегда быть в форме. Вот как реагируют фанаты:

«Я тоже хочу пойти поиграть ... какая детская площадка. И товарищи по играм тоже неплохие», «принцесса xx», «Просто величественная❤️❤️❤️», «Посмотри глубже???», «Серьезно я нуждаюсь в тебе».

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