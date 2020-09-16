Молода Українська гумористка і зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна любить похвалитися ідеальною розтяжкою і танцями на пілоні у вельми відвертих нарядах

Артистка "Жіночого кварталу", яка раніше серйозно займалася гімнастикою і навіть викладала фітнес і гімнастику, на своїй сторінці в Instagram регулярно публікує пікантні фото і відео своїх pole-dance тренувань, передає Politeka.net.

Під одним з недавніх роликів Катя різко рознесла критиків і зізналася, що більше не соромиться показувати свої таланти.

"Хотіла щось розумне написати, про сором і тд. Про те, що я раніше дуже соромилася подібне виставляти... переживала що будуть говорити про мене "стриптизерка" і тд.. Проте... Слава Богу я виросла з цих думок! Ось правда виросла! + це моє хобі! Я кайфую від цих занять!!!",- написала зірка "Квартал 95", додавши що exotic pole dance - це не стриптиз, а те, що і там, і там є жердина - нічого не означає.



Так, більшість танців на жердині Нікітіна виконує на стрипах, спеціальному взутті на екстремально високих підборах і платформі, в мікро-шортиках і топах, які ефектно підкреслюють всі достоїнства її фігури.

Численні відео з тренувань дозволяють по достоїнству оцінити і розкішні форми артистики, і її бездоганну пластику. А шпагатам Каті позаздрить сама Анастасія Волочкова.

Нагадавши, Кравець, Адамчук, Кекелія та інші красуні з «Квартал 95» полонили спекотними літніми образами: топ пристрасних фото.

Як повідомляла Politeka, гаряча зірка "Квартал 95" помірялася принадами з Астаф'євою і Нікітюк.

Також Politeka писала, що зірка "Квартал 95" скопіювала образ Кайлі Дженнер на прогулянці:" Просто шик!".