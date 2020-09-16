Молода Українська гумористка і зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна любить похвалитися ідеальною розтяжкою і танцями на пілоні у вельми відвертих нарядах

Артистка "Жіночого кварталу", яка раніше серйозно займалася гімнастикою і навіть викладала фітнес і гімнастику, на своїй сторінці в Instagram регулярно публікує пікантні фото і відео своїх pole-dance тренувань, передає Politeka.net.

Під одним з недавніх роликів Катя різко рознесла критиків і зізналася, що більше не соромиться показувати свої таланти.

"Хотіла щось розумне написати, про сором і тд. Про те, що я раніше дуже соромилася подібне виставляти... переживала що будуть говорити про мене "стриптизерка" і тд.. Проте... Слава Богу я виросла з цих думок! Ось правда виросла! + це моє хобі! Я кайфую від цих занять!!!",- написала зірка "Квартал 95", додавши що exotic pole dance - це не стриптиз, а те, що і там, і там є жердина - нічого не означає.

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#exoticpole 🔥🔥🔥 Thanks @nelie__eilen 💋 _________________________ Хотела что-то умное написать, про стеснение и тд. Про то, что я раньше очень стеснялась подобное выставлять... переживала что будут говорить обо мне «стриптизерша» и тд.. Но... Слава Богу я выросла из этих мыслей! Вот правда выросла! + это мое хобби! Я кайфую от этих занятий!!! С вами же, я максимально открыта! По этому и делюсь тем, что раньше для меня было очень сокровенно! PS. Exot pole dance НЕ СТРИПТИЗ!!! Это АБСОЛЮТНО ДВА РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯ! То, что и там и там есть шест -ничего не значит! __________________________ Всех обняла, подняла и покружила! СИЯЙТЕ, мои хорошие) ____________________________ #танцы #пилон #экзотика #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Так, більшість танців на жердині Нікітіна виконує на стрипах,  спеціальному взутті на екстремально високих підборах і платформі, в мікро-шортиках і топах, які ефектно підкреслюють всі достоїнства її фігури.

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#poledance 🐒 ...................... Влюбилась в этот трек...❤️ ...................... «...Она Трофей твоего завтра-навсегда Она Побеждена и сладко открывать Она С рождением Луны пришла сюда Она Поверила другим, а не в себя...» ...................... Да, не все идеально... 😅 Я начинаю вспоминать #polesport 🙈 .......................... Как вам трек?) Знаете откуда он )? .. #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Численні відео з тренувань дозволяють по достоїнству оцінити і розкішні форми артистики, і її бездоганну пластику. А шпагатам Каті позаздрить сама Анастасія Волочкова.

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Как же я скучала за этим😻 #exoticpoledance 🤤 Поделюсь с вами новеньким трюком☺️ (ещё не идеально, но в целом неплохо)😅 Спасибо, моя хорошая за тренировку @nelie__eilen ❤️ Спасибо @alyona_soooul.official за идею шпагатика 🙏🤤 ______________________________________________ Решила Вам напомнить, что я не боксёр, ну точнее не только бокс 🥊 есть в моей жизни!!! . #poledance #exoticpole #exot #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Нагадавши, Кравець, Адамчук, Кекелія та інші красуні з «Квартал 95» полонили спекотними літніми образами: топ пристрасних фото.

Як повідомляла Politeka, гаряча зірка "Квартал 95" помірялася принадами з Астаф'євою і Нікітюк.

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