Звезды «Квартал 95» не перестают удивлять жаркими фотосессиями, которые сводят с ума их поклонников
Как передает Politeka.net, лето – пора ярких откровенных съемок, которые дают возможность показать всю красоту женского тела. Красотки из «Женского квартала» и проектов «Квартал 95» не стали упускать это лето, поэтому сделали все, чтобы запомнить его.
Каждая из красоток устроила жаркую летнюю фотосессию. Кто-то фотографировался в купальниках, кто-то показывал свою изящную фигурку в роскошных платьях, а кто-то, как Елена Кравец, демонстрировал дерзкий образ байкерши.
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Но каждая «кварталовка» показала, что она уникальна.
Так, Ирина Сопонару под конец лета поделилась соблазнительным фото в купальнике, а также устроила горячую съемку с лошадьми.
Марта Адамчук похвасталась невероятно женственным нарядом с прозрачным верхом.
А Вера Кекелия пленила нежным образом на Ивана Купала.
Татьяна Песик показала, что может быть невероятно соблазнительной и страстной. Об этом говорят ее последние фото.
Эффектная блондинка Лера Товстолес в очередной раз похвасталась своей точеной фигуркой в купальнике и летнем наряде.
Экзотическая красотка Элина Мбани не осталась в стороне и покорила поклонников летней съемкой с лошадьми.
Напомним, что томная блондинка из «Квартал 95» в дерзком мини взобралась на высокого красавца: «Это восторг!».
Как сообщала Politeka, блондинка из "Квартал 95" сняла купальник и показала, чем пленяет мужчин.
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