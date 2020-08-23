Звезда "Квартал 95", модель и артистка Лера Товстолес похвасталась спортивной фигурой на прогулке

Артистка уже давно принимает участие в выступлениях в «Женском квартале» в ролях дурнушек-блондинок, горячих красоток - жен мужей-олигархов и тд. Однако, Лера - профессиональная модель, которая ранее участвовала в показах по всему миру и выходила на подиум вместе с Ириной Шейк, передает Рoliteka.net.

Девушка умеет удивлять стильными образами, знает, как правильно ухаживает за собой и всегда делится с фанатами сразу несколькими фото на странице в Инстаграм. Этот раз не стал исключением. Лера показала стильный образ во время прогулки на спортивной площадки - коротенький бледно-бежевый топ и спортивные штаны с высокой талией идеально сочетались с белыми кроссовками. Свой образ, как оказалось, девушка скопировала у Кайли Дженнер:

«Какая фотка @rakovskiy_yura нравится больше ?) 1,2,3?) Настроение пожелать всем своим подписчикам, классных выходных и тёплого августа ❤️ Идеальные брюки, как у @kyliejenner», - написала Лера.

Фанаты сразу же отреагировали:

«1», «Какая😍💗», «Всегда лучшая❤️», «3», «Все, просто шик», «На любой фотке - идеальная 💕».

Ранее мы сообщали, Лера восхитила сеть фото, где она предстала в стиле диско. С ярким макияжем, включая розовые тени и черные жирные стрелки, а также облегающим топом и юбкой сочного малинового оттенка Товстолес, безусловно сорвала овации в комментариях.

"Вы очень красивая ❤️😘", "Вот это пресс, сладкая крошка😍🔥🔥🔥"; "Комент должен быть если не шедевральным, то остроумным. За что тут зацепиться, что бы не быть тривиальным? Скажу прямо-я сразу вспомнил Мерил Стрип в фильме «Смерть ей к лицу».🔥🌹 , - писали пользователи.

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