Популярный диджей и продюсер Эрик Морилло, который прославился благодаря хиту I Like To Move It, скончался при загадочных обстоятельствах

Об этом сообщает TMZ.

Так, свой легендарный трек музыкант написал в далеком 1993 году, работая под псевдонимом Reel 2 Real. Композиция была выполнена совместно с исполнителем Тринидада и Тобаго Мэд Стантмен.

«Вторую жизнь» саундтреку дал не менее известный мультфильм «Мадагаскар». В нем его исполнял лемур «король Джулиан».

«Источники в правоохранительных органах сообщили нам, что тело американо-колумбийского диджея и музыкального продюсера было найдено сегодня утром в Майами-Бич, штат Флорида, США… обстоятельства его смерти в настоящее время неясны», - говорится в сообщении.

Уточним, что на момент трагедии Морилло было 49 лет.

