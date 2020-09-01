Популярный диджей и продюсер Эрик Морилло, который прославился благодаря хиту I Like To Move It, скончался при загадочных обстоятельствах
Об этом сообщает TMZ.
Так, свой легендарный трек музыкант написал в далеком 1993 году, работая под псевдонимом Reel 2 Real. Композиция была выполнена совместно с исполнителем Тринидада и Тобаго Мэд Стантмен.
«Вторую жизнь» саундтреку дал не менее известный мультфильм «Мадагаскар». В нем его исполнял лемур «король Джулиан».
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«Источники в правоохранительных органах сообщили нам, что тело американо-колумбийского диджея и музыкального продюсера было найдено сегодня утром в Майами-Бич, штат Флорида, США… обстоятельства его смерти в настоящее время неясны», - говорится в сообщении.
Уточним, что на момент трагедии Морилло было 49 лет.
До этого мы рассказывали, что сестра-близнец звезды «Терминатора» Линды Хэмилтон, Лэсли Хэмилтон Фрис, скончалась на 64-м году жизни
Что стало причиной смерти Лэсли, не разглашается.
На счету покойной – всего одна роль. Она сыграла в картине «Терминатор-2:Судный день», где помогала сестре Линде, игравшей Сару Конор. Ей досталась роль Терминатора Т-1000, который превратился в Сару.
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Ранее Politeka сообщала, что трагически оборвалась жизнь звезды "Терминатора-2": что известно.
Также Politeka писала, что бывший муж Наташи Королевой заговорил о трагедии, поразив фото в обнимку с Лолитой.