Его лицо видели все

Известный российский актер театра и кино Борис Клюев, которого зрители знают по сериалу «Воронины», умер от тяжелой болезни

Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова, передают российские СМИ.

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», - отметила она.

Обратим внимание, что актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием. На момент трагедии ему было 76 лет.

На данный момент неизвестными остаются дата и место похорон, а также где проведут церемонию прощания с артистом.

До этого мы рассказывали, что сестра-близнец звезды «Терминатора» Линды Хэмилтон, Лэсли Хэмилтон Фрис, скончалась на 64-м году жизни

Ее не стало еще 22 августа, но родственники рассказали о смерти женщины только сейчас.

Что стало причиной смерти Лэсли, не разглашается.

На счету покойной – всего одна роль. Она сыграла в картине «Терминатор-2:Судный день», где помогала сестре Линде, игравшей Сару Конор. Ей досталась роль Терминатора Т-1000, который превратился в Сару.

Как известно, в обычной жизни женщина работала медсестрой в обычном хосписе, помогая спасать жизни больных.

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