Популярний діджей і продюсер Ерік Морілло, який прославився завдяки хіту I Like To Move It, помер при загадкових обставинах

Про це повідомляє TMZ.

Так, свій легендарний трек музикант написав в далекому 1993 році, працюючи під псевдонімом Reel 2 Real. Композиція була виконана спільно з Виконавцем Тринідаду і Тобаго мед Стантмен.

"Друге життя" саундтреку дав не менш відомий мультфільм "Мадагаскар". У ньому його виконував лемур "король Джуліан".

"Джерела в правоохоронних органах повідомили нам, що тіло американо-Колумбійського діджея і музичного продюсера було знайдено сьогодні вранці в Маямі-Біч, штат Флорида, США... обставини його смерті зараз невідомі», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на момент трагедії Морілло було 49 років.

