Популярний діджей і продюсер Ерік Морілло, який прославився завдяки хіту I Like To Move It, помер при загадкових обставинах
Про це повідомляє TMZ.
Так, свій легендарний трек музикант написав в далекому 1993 році, працюючи під псевдонімом Reel 2 Real. Композиція була виконана спільно з Виконавцем Тринідаду і Тобаго мед Стантмен.
"Друге життя" саундтреку дав не менш відомий мультфільм "Мадагаскар". У ньому його виконував лемур "король Джуліан".
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"Джерела в правоохоронних органах повідомили нам, що тіло американо-Колумбійського діджея і музичного продюсера було знайдено сьогодні вранці в Маямі-Біч, штат Флорида, США... обставини його смерті зараз невідомі», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на момент трагедії Морілло було 49 років.
До цього ми розповідали, що сестра-близнюк зірки» Термінатора " Лінди Хемілтон, Леслі Хемілтон Фріс, померла на 64-му році життя
Що стало причиною смерті Леслі, не розголошується.
На рахунку покійної - всього одна роль. Вона зіграла в картині» Термінатор-2:Судний день", де допомагала сестрі Лінді, яка грала Сару Конор. Їй дісталася роль Термінатора Т-1000, який перетворився на Сару.
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