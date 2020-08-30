У мережі з'явилося фото російських артистів Йосипа Кобзона, Ігоря Ніколаєва і Лоліти Мілявської

Як передає Politeka.net, сьогодні, 30 Серпня два роки тому не стало радянського і російського естрадного співака Йосипа Кобзона. Його колеги діляться спогадами. Так, екс-чоловік співачки Наташі Корольової російський музикант Ігор Ніколаєв на своїй сторінці в Instagram оприлюднив архівний кадр. На ньому Миколаїв з Кобзоном в чорних костюмах, а в центрі стоїть ще одна відома артистка Лоліта Мілявська.

На фото вся трійця позує з посмішками на обличчі.

"Сьогодні День пам'яті Йосипа Кобзона. 2 роки тому його не стало. Можу нескінченно дивитися " 17 миттєвостей весни» і слухати «біль моя, ти покинь мене..."і" не думай про секунди зверхньо"! Це воістину був голос великої країни СРСР! Пощастило писати для нього пісні, співати з ним, бути разом на одній сцені!.. Вічна пам'ять " - прокоментував артист.

Як відомо, народний артист СРСР Йосип Кобзон помер 30 серпня 2018 року від раку у віці 80 років. Протягом довгих років артист боровся зі страшною недугою, проте здолати його не зумів. Він помер в реанімаційному відділенні в одній з клінік Москви.

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Цього разу дівчина постала перед камерою в білому, трохи просвещающемся топі і чорній спідниці. Красуня засвітила свої пишні форми і красиву тонку талію. Дівчина зробила селфі, показавши себе з вигідного ракурсу.

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