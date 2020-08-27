Скандальная балерина Анастасия Волочкова жестко опозорилась во время выступления перед детьми
Как пишет Politeka.net, фото и видео со своего выступления Волочкова опубликовала в Инстаграм. Балерина поделилась фото, на котором позировала с цветами. Она была одета в концертный костюм и даже накрасилась по случаю выступления.
«Дорогие друзья, сердечное спасибо всем гостям нашего отеля, кто пришёл вчера на мое выступление. Спасибо за огромное количество цветов! Я от всего сердца захотела подарить вам такую творческую импровизацию», - подписала пост артистка.
Как стало известно, Волочкова решила выступить перед публикой вместе с детьми, которые пришли к ней на мастер-класс.
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«Я так давно не выходила на сцену из-за пандемии. Я очень соскучилась по овациям, цветам на сцене, возможности выступать с детьми», - призналась балерина.
Кроме этого, она поделилась видео самого выступления. Как рассказала сама Волочкова, она не только танцевала, но также пела и читала стихи со сцены.
В сети сразу же раскритиковали Волочкову, увеличив видео и показав, что она уже не та балерина, какой была раньше. Особенно поразила поклонников сутулая спина артистки. Балерина выглядела неуклюжей, а ее телодвижения – корявыми.
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