Скандальная балерина Анастасия Волочкова жестко опозорилась во время выступления перед детьми

Как пишет Politeka.net, фото и видео со своего выступления Волочкова опубликовала в Инстаграм. Балерина поделилась фото, на котором позировала с цветами. Она была одета в концертный костюм и даже накрасилась по случаю выступления.

«Дорогие друзья, сердечное спасибо всем гостям нашего отеля, кто пришёл вчера на мое выступление. Спасибо за огромное количество цветов! Я от всего сердца захотела подарить вам такую творческую импровизацию», - подписала пост артистка.

Как стало известно, Волочкова решила выступить перед публикой вместе с детьми, которые пришли к ней на мастер-класс.

«Я так давно не выходила на сцену из-за пандемии. Я очень соскучилась по овациям, цветам на сцене, возможности выступать с детьми», - призналась балерина.

Кроме этого, она поделилась видео самого выступления. Как рассказала сама Волочкова, она не только танцевала, но также пела и читала стихи со сцены.

В сети сразу же раскритиковали Волочкову, увеличив видео и показав, что она уже не та балерина, какой была раньше. Особенно поразила поклонников сутулая спина артистки. Балерина выглядела неуклюжей, а ее телодвижения – корявыми.

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