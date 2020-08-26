Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова постала в бікіні
Зірка зараз відпочиває в Туреччині, кожен день хвалячись в Instagram своїм проведенням часу, передає Politeka.net. Так, артистка опублікувала фото на березі моря.
Волочкова постала в рожевому бікіні, яке ледь приховувало інтимні місця. Товсті бретельки з золотими вставками натягнулися завдяки тяжкості грудей: "Нічого собі, яка розпусниця".
Плавки були малі і навіть не засвітилися на фото, зате були видні округлі стегна Анастасії.
Різні прикраси доповнили образ.
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Балерина прийняла незвичайну позу, задерши ніжки і притиснувши до себе. Носочки, як завжди, були витягнутими.
Волосся красуні були мокрими, ймовірно після недавнього купання на заході.
"Прекрасний вечір.❤️ Перед виступом.🩰 🌺 ",- підписала фото зірка.
За п'ять хвилин пост зібрав понад 200 лайків і жодного коментаря, адже Анастасія давно скасувала цю можливість. Варто відзначити, що причиною закриття коментарів став наплив хейтерів, які завжди безсторонньо висловлювалися про Волочкову.
Нагадаємо, Анастасія Волочкова постала в повний зріст в білій пляжній міні-сукні, натягнутій поверх бікіні, з величезною червоною матрьошкою спереду.
Настя стояла біля мольберта, на якому була причеплена листівка з її концертною програмою.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Волочкова позувала в одному купальнику, прикривши пікантне місце за допомогою букета квітів. Зірка стояла по коліно в морі.
"Неймовірні емоції!!!🙏 🌺 ❤ ️ Отримувати квіти в море!!! 🙏 Це так чудово бути коханою", - йдеться в повідомленні.
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