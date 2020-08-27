"На пуантах стояти не може"

44-річна російська артистка Анастасія Волочкова, чий розквіт в балеті, очедивно, вже пройшов, знову стала приводом для насмішок

Як передає Politeka.net, в мережі Волочковій пригадали найжахливіші моменти з її останніх виступів. Кадри були опубліковані в Instagram.

Балерина виглядає незграбною, а її рухи тіла - кострубатими - ніби й не танець зовсім, а лише болісні потуги його зобразити.

"зупинись, мить, ти жахлива!😱 🤦 ♀ ️ 😆 #Волочкова #волочкованебалет # анастасіяволочкова", - йдеться в повідомленні.

Користувачі бурхливо відреагували на пост, акцентуючи увагу не тільки на "таланті" Волочкової, але ще і на її зовнішньому вигляді.

"Вона на пуантах стояти не може. Завалювається. На каструль-шовах кострубато, але якось трималася. А зараз взагалі ніяк. І навіщо мужик в масці на сцені? І вона тільки за стілець трималася і ногами махати намагалася. Лебідь це взагалі нонсенс. Вона на пуантах кроку нормально зробити не може. Все, це кінець Стасяна"

"Сракицькій треба задуматися про нову роботу🤔" - "думаю, вона скоро не зможе виступати. чим буде годуватися сракицька?"- "скандальні шоу залишилися💁"

"Ритуальні танці африканських народів🤦🤦🤦.Сама Грація,🐄"

"Раз вже плаття тягла з собою, чого було віяло не закинути, знала адже, що танцювати буде або таак з Лолою збиралася, забули... а цей Лебідь у смердючих білих підштанниках😬 😏...ну позорище жеж, як завжди️ ️ ️ "

"Завжди ноги напівзігнуті..навіщо вона себе мучить..адже запам'ятаємо ми її саме такою ..а не тією дівчиною, яка танцювала в БТ"

Раніше ми повідомляли, Волочкова засвітила татуювання на зап'ясті, яке їй набивав той же чернець під Бангкоком, що і голлівудської зірці Анджеліні Джолі.

На фото балерина постала в міні-сукні, накинутій поверх бікіні - артистка відпочивала в Туреччині.

Нагадавши, невгамовна Волочкова блиснула своїм безсоромністю в мікро-бікіні: "Нічого собі..."

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула змарнілими ногами в вовняних чоботях