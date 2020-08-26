Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вразила нескромною позою в гамаку
Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram артистки. Волочкова, в звичній для себе манері розчепірилася не в самому відповідному місці. Балерина відома тим, що сідає на шпагат скрізь, де тільки буває. Сама артистка вважає це своєю фішкою, але колеги і громадськість сміються над нею.
Цього разу балерина перевершила себе. Вона була одягнена в мікро-бікіні, яке ледь прикривало інтимні місця. Зверху артистка одягла діряву кофту, через яку проглядався купальник. Волочкова залізла в гамак і сіла на шпагат прямо в ньому. Варто відзначити, що такий трюк досить небезпечний.
"Прекрасний початок дня", - підписала знімок зірка, сховавши своє обличчя за сонцезахисними окулярами.
Як відомо, у Волочкової обмежені коментарі, тому шанувальники не змогли залишити відгуки про новий вульгарний шпагат зірки. При цьому за годину її фото зібрало більше тисячі лайків.
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Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова не упустила можливості блиснути своїм фірмовим шпагатом під час відпочинку біля басейну. Вона була одягнена в яскраво-жовтий купальник, трусики якого більше схожі на шорти.
Нагадаємо, що Волочкова в бікіні вразила знімком, коханець порадував прямо в морі:"це так прекрасно...".
Як повідомляла Politeka, почервоніла Волочкова посвітила обвислим бюстом перед відомими артистами:"такого точно не очікували".
Також Politeka писала, що навіжена Волочкова натягнула плавки до межі, мало не засвітивши срамоту: "Люблю дарувати...".