Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вразила нескромною позою в гамаку

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram артистки. Волочкова, в звичній для себе манері розчепірилася не в самому відповідному місці. Балерина відома тим, що сідає на шпагат скрізь, де тільки буває. Сама артистка вважає це своєю фішкою, але колеги і громадськість сміються над нею.

Цього разу балерина перевершила себе. Вона була одягнена в мікро-бікіні, яке ледь прикривало інтимні місця. Зверху артистка одягла діряву кофту, через яку проглядався купальник. Волочкова залізла в гамак і сіла на шпагат прямо в ньому. Варто відзначити, що такий трюк досить небезпечний.

"Прекрасний початок дня", - підписала знімок зірка, сховавши своє обличчя за сонцезахисними окулярами.

Як відомо, у Волочкової обмежені коментарі, тому шанувальники не змогли залишити відгуки про новий вульгарний шпагат зірки. При цьому за годину її фото зібрало більше тисячі лайків.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова не упустила можливості блиснути своїм фірмовим шпагатом під час відпочинку біля басейну. Вона була одягнена в яскраво-жовтий купальник, трусики якого більше схожі на шорти.

Нагадаємо, що Волочкова в бікіні вразила знімком, коханець порадував прямо в морі:"це так прекрасно...".

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