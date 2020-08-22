Гривна атаковала доллар, НБУ обновил курс валют: какие цифры будут в обменниках

Курс доллара на сегодня, 22 августа, приятно удивит украинцев.

Так, Национальный банк опубликовал новый курс валют перед длительными выходными.

В частности, государственный регулятор неожиданно укрепил гривну по отношению к доллару, и опустил валюту до отметки в 27,39 гривен/доллар (минус девять копеек).

Официальный курс гривни к евро установлен НБУ на уровне 32,46 гривни/евро. То есть национальная валюта укрепилась к евро на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается курса валют на межбанке, то котировки гривни к доллару установились на уровне 27,43/27,45 гривни/$, к евро – на уровне 32,29/32,31 гривни/евро.

Повышение минимальной зарплаты: появилось важное предупреждение, "меньше чем за год увеличится на..."

Стало известно, что будет с экономикой после повышения минималки.

Уже с 1 сентября размер минимальной зарплаты будет повышен до 5000 гривен, и это будет первый этап роста размера выплаты.

Следующее повышение — на тысячу гривен с 1 января и на 500 гривен с 1 июля. Если все эти планы будут реализованы, то минималка меньше чем за год увеличится почти на 40% и достигнет 6500 гривен.

Некоторые экономисты предупреждают, что повышение минимальной зарплаты будет настоящим шоком для экономики.

Бизнес поставят перед выбором, как обеспечить вынужденное увеличение оплаты труда: поднимать цены на свою продукцию, увольнять рабочих, выводить их в тень или отказываться от инвестиций, а пострадают больше всех малые и средние предприятия.

Рост тарифов на коммуналку, украинцев добили новыми ценами на газ: "В два раза больше..."

Стало известно, что будет с тарифами на коммуналку к концу года.

Уже скоро тариф на газ для простых украинцев может вырасти в два раза.

“Уже начался процесс роста цен на биржах ЕС. И поэтому тарифы на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем это было летом – вместо 3 грн за кубометр будет 6 грн”, – предупредил эксперт Юрий Корольчук.

Корольчук также объяснил, что украинцам не избежать роста тарифов на голубое топливо.

“Особенно показательна ситуация с “Нафтогазом”, который годовой тариф поставил на уровне почти 4700 грн за 1000 куб. м – это без транспортировки. Газсбыты поставили меньшую цену – 4500 грн. При этом газсбыты закупают газ на тех же рынках ЕС или в Украине у частных компаний. Но “Нафтогаз” полностью контролирует государственную компанию “Укргаздобыча” и газ собственной добычи. То есть, они могут предлагать более дешевую цену. Но не предлагают, а будут фактически зарабатывать на украинцах дополнительную маржу, прибыль. Поэтому где-то к таким ценам нужно готовиться народу”, - резюмировал он в своем негативном прогнозе.

Напомним, коммуналка взлетит в цене, украинцев предупредили о новых тарифах

Также Politeka писала, что цены на газ взлетят, украинцев добьют новыми тарифами