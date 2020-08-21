Стало известно, что будет с тарифами на коммуналку к концу года

Печальный прогноз озвучил эксперт Юрий Корольчук, пишут Комментарии.

По его словам, уже скоро тариф на газ для простых украинцев может вырасти в два раза.

“Уже начался процесс роста цен на биржах ЕС. И поэтому тарифы на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем это было летом – вместо 3 грн за кубометр будет 6 грн”, – предупредил эксперт.

Корольчук также объяснил, что украинцам не избежать роста тарифов на голубое топливо.

“Особенно показательна ситуация с “Нафтогазом”, который годовой тариф поставил на уровне почти 4700 грн за 1000 куб. м – это без транспортировки. Газсбыты поставили меньшую цену – 4500 грн. При этом газсбыты закупают газ на тех же рынках ЕС или в Украине у частных компаний. Но “Нафтогаз” полностью контролирует государственную компанию “Укргаздобыча” и газ собственной добычи. То есть, они могут предлагать более дешевую цену. Но не предлагают, а будут фактически зарабатывать на украинцах дополнительную маржу, прибыль. Поэтому где-то к таким ценам нужно готовиться народу”, - резюмировал эксперт по энергетическим вопросам в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что украинцам будут по-новому предоставлять коммунальные услуги.

Как известно, в Украине заработал рынок газа и теперь бытовые потребители могут сами выбирать себе поставщиков услуг.

В Нафтогазе заявили, что по новым правилам украинцы смогут выбрать пакет услуг и поставщика по рыночным условиям. Цена же будет зависеть от котировок международных хабов, рыночного спрэда и выбраных условий оплаты. К примеру, можно подписать контракт на месяц по тарифу 3,24 гривны за кубометр без учета доставки до конца года.

Напомним, коммуналка взлетит в цене, украинцев предупредили о новых тарифах

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