Курс доллара на сегодня, 22 августа, приятно удивит украинцев

Об этом пишет Politeka.net.

Так, Национальный банк опубликовал новый курс валют перед длительными выходными.

В частности, государственный регулятор неожиданно укрепил гривну по отношению к доллару, и опустил валюту до отметки в 27,39 гривен/доллар (минус девять копеек).

Официальный курс гривни к евро установлен НБУ на уровне 32,46 гривни/евро. То есть национальная валюта укрепилась к евро на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно информации НБУ, курс валют на 22 августа установлен на следующем уровне:

$100 – 2739,42 (21 августа – 2748,12)

100 евро – 3246,21 (21 августа – 3255,29).

Что касается курса валют на межбанке, то котировки гривни к доллару установились на уровне 27,43/27,45 гривни/$, к евро – на уровне 32,29/32,31 гривни/евро.

До этого мы приводили слова экономических экспертов о том, чего ждать от курса валюты в недалеком будущем.

Так, после повышения правительством "минималки" с сентября, утверждают эксперты, возможен скачек инфляции и доллара до 30 грн. И это несмотря на то, что министр финансов Сергей Марченко якобы не видит для этого никаких предпосылок.

Подобное мнение, в частности, высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он утверждает, что в ближайшее время курс валют вернется к отметке, которая была сразу после увольнения экс-главы НБУ Якова Смолия. Возможной причиной этого является психологический фактор.

Напомним, Нацбанк ликвидировал известный банк, что случилось с деньгами украинцев.

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