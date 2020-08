View this post on Instagram

Сегодняшний день начался прекрасно! С приезда мастеров из ремонтной компании "АБАДА" @abada.ru . Для демонтажа керамогранита на всех балконах моего дома.😊 Эта ремонтная компания осуществляет ремонтно-отделочные работы в квартирах, домах, коттеджах, офисных помещениях. Мне их посоветовали мои друзья и я счастлива, что эти добрые люди столь быстро откликнулись.😊 Качество результата представим скоро😊 Во второй карусельке наш главный прораб Евгений.👍