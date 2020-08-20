Скандальная балерина Анастасия Волочкова покрасовалась на улице в одной пижаме и удивила окружающих

Как передает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" видео, в котором засмущала сразу трех мужчин.

Анастасия Волочкова поделилась, что ей потребовался срочный ремонт в особняке, для чего она вызвала бригаду рабочих. Встречать гостей балерина вышла в разноцветной шелковой пижаме и туфлях с помпонами. В таком виде она еще и решила записать видео для своего микроблога, а затем втянула в него и ремонтников.

"Мне их посоветовали мои друзья и я счастлива, что эти добрые люди столь быстро откликнулись", - поделилась Волочкова в комментариях. Стоит отметить, что поначалу рабочие не хотели появляться в кадре, но Анастасия Волочкова настояла: "Идите сюда, почему вы не хотите показать свои лица? Дайте пожать ваши руки".

Ранее Анастасия Волочкова удивила кадрами с тренировки в балетном зале. Так, на представленном ролике балерина решила сменить надоевший поклонникам тренировочный костюм на новый: расклешенные штаны ярко-голубого цвета, а также майку такого же оттенка.

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