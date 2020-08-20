Скандальна балерина Анастасія Волочкова покрасувалася на вулиці в одній піжамі і здивувала оточуючих

Як передає Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" відео, в якому засмущала відразу трьох чоловіків.

Анастасія Волочкова поділилася, що їй потрібен терміновий ремонт в особняку, для чого вона викликала бригаду робітників. Зустрічати гостей балерина вийшла в різнобарвній шовковій піжамі і туфлях з помпонами. У такому вигляді вона ще й вирішила записати відео для свого мікроблогу, а потім втягнула в нього і ремонтників.

"Мені їх порадили мої друзі і я щаслива, що ці добрі люди настільки швидко відгукнулися", - поділилася Волочкова в коментарях. Варто відзначити, що спочатку робітники не хотіли з'являтися в кадрі, але Анастасія Волочкова наполягла: "ідіть сюди, чому ви не хочете показати свої обличчя? Дайте потиснути ваші руки".

Раніше Анастасія Волочкова здивувала кадрами з тренування в балетному залі. Так, на представленому ролику балерина вирішила змінити обридлий шанувальникам тренувальний костюм на новий: розкльошені штани яскраво-блакитного кольору, а також майку такого ж відтінку.

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