Скандальна балерина Анастасія Волочкова покрасувалася на вулиці в одній піжамі і здивувала оточуючих

Як передає Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" відео, в якому засмущала відразу трьох чоловіків.

Анастасія Волочкова поділилася, що їй потрібен терміновий ремонт в особняку, для чого вона викликала бригаду робітників. Зустрічати гостей балерина вийшла в різнобарвній шовковій піжамі і туфлях з помпонами. У такому вигляді вона ще й вирішила записати відео для свого мікроблогу, а потім втягнула в нього і ремонтників.

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Сегодняшний день начался прекрасно! С приезда мастеров из ремонтной компании "АБАДА" @abada.ru . Для демонтажа керамогранита на всех балконах моего дома.😊 Эта ремонтная компания осуществляет ремонтно-отделочные работы в квартирах, домах, коттеджах, офисных помещениях. Мне их посоветовали мои друзья и я счастлива, что эти добрые люди столь быстро откликнулись.😊 Качество результата представим скоро😊 Во второй карусельке наш главный прораб Евгений.👍 @russettiger #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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"Мені їх порадили мої друзі і я щаслива, що ці добрі люди настільки швидко відгукнулися", - поділилася Волочкова в коментарях. Варто відзначити, що спочатку робітники не хотіли з'являтися в кадрі, але Анастасія Волочкова наполягла: "ідіть сюди, чому ви не хочете показати свої обличчя? Дайте потиснути ваші руки".

Раніше Анастасія Волочкова здивувала кадрами з тренування в балетному залі. Так, на представленому ролику балерина вирішила змінити обридлий шанувальникам тренувальний костюм на новий: розкльошені штани яскраво-блакитного кольору, а також майку такого ж відтінку.

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