Дочь скандально известной балерины Анастасии Волочковой показала, как отдыхает

14-летняя Ариадна Волочкова активно публикует фото и видео в своем Инстаграм,сообщает Politeka.net. В этот раз дочь известной балерины порадовала новым видео своего отдыха. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца)

На кадрах подросток позирует в купальнике: черный лифчик и черно-белые плавки. Вероятно, красотка предстала на пирсе. Ее волосы и купальник мокрые, что говорит о недавнем купании.

Ариадна решила также показать, как ныряет в воду. Она заняла красивую позу и скрылась под водой.

"Лечу и приземляюсь) правда, в воду👼🏻", - написала девочка.

За 16 часов пост собрал более 14 тысяч просмотров и много комментариев.

"Как красиво вошла в воду, Ариша!👌", "Приводняюсь🌹", "Какая умничка", "Красивая, стройная", "Всегда мечтала научиться так нырять", "Главное, чтоб там мелко не было. 😮", "Ариша - ты прелесть", "Классно....!!!!!!❤️👏👏👏👏👏👏😍", "Класс. А я вот не умею плавать.увы.обидно", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Волочкова не желает показывать свою дочь и личную жизнь на всеобщее обозрение. Но сама девочка является активным пользователем. Так, Ариадна опубликовала фото с мачехой, Еленой Николаевой.

Только связь с мачехой в сети расценили как некое предательство, поклонники заступились за девочку и поддержали ее.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова решила показать, как веселилась в публичном месте, примерив тонкое и супер-короткое платье с довольно глубоким декольте. Гордясь своей фигурой, звезда решила показать также и длинные ноги.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах