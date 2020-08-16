Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась «бурным» прошлым, показав самый важный для себя танец

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Балет "Лебединое озеро" стал в моей жизни судьбоносным... Главную партию Одетты-Одиллии в нем я исполнила ещё будучи студенткой предвыпускного курса Академии Русского Балета им.Вагановой в Санкт-Петербурге. Этот спектакль стал моим Гос. Экзаменом.🙏 Поскольку в Мариинский театр я была принята за год до окончания училища и сразу на положение солистки. 🩰🦢 Этот Балет стал так же первым для меня и в Большом театре (но уже в Постановке В.Васильева). "Лебединое озеро" восстанавливал в Большом Юрий Григорович, и вернул меня из Лондона в 2000 м году, поставив условием, чтобы премьеру танцевала именно я. Таким образом, он вернул меня в Россию», - говорится в сообщении.

анастасия волочкова

По словам Волочковой, этот танец стал для нее особенным, поскольку это было первое ее появление на сцене после «незаконного увольнения» из Большого театра.

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«Лебедь для меня-это особый символ и всегда ассоциируется с этим балетом и с моей судьбой. А номер "Лебедь" в постановке Михаила Фокина и по-прежнему сохраняю в моих концертных программах и в моем спектакле "Балерина в зазеркалье цирка» - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что пользователи сети не могли ответить Волочковой на откровение, поскольку балерина закрыла возможность комментировать свои посты.

Напомним, что Волочкова в неприличной позе посветила своими достоинствами перед тренером: "Специфичная женщина".

А еще Politeka писала, что разгоряченная Волочкова раскорячилась на полу в неестественной позе: «День начинается с…».

Также Politeka сообщала, что Волочкова в трусах отблагодарила Михалыча, задрав ногу выше головы: "Было незабываемо!".