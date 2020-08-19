Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, исполнительница позирует в синем платье, эффектно прижавшись к своему другу – продюсеру Сергею Перману.

«Сегодня день рождения моего старого доброго друга Сергея Пермана. Сережа, поздравляю! Крепкого здоровья, новых крутых проектов и свершений. Спасибо тебе за все! Будь любим и счастлив, дорогой 💋 С любовью и уважением, Наташа», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что поклонники Могилевской буквально «взорвались» комплиментами в адрес кумира.

«Обожаю», «Цвет волос лучше вам идёт! Вы прекрасны! Возвращайтесь в свой цвет», «вау, огонь!», «суперское фото», «Наташа, ты, как всегда, неотразимая», «Невероятные😍.Наташа, вы прелесть», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская исполнительница Наталья Могилевская взбудоражила ярким фото вместе с Джеем.



На странице в социальной сети Инстаграм Натальи появилось стильное фото, на котором она в компании двух молодых и раздетых танцоров позировала в новом образе. Так, певица была одета в оригинальное платье с глубоким разрезом прямо до бедер. Могилевская без стеснения оголила свою ножку, засветив лишнее. А вот двое молодых артистов позировали в необычных нарядах синего цвета и с голым торсом.

Стоит отметить, певец Джей не так давно блистал на сцене вместе с Анной Корсун, с которой участвовал в одном из последних сезонов "Танцы со звездами". Его появление в компании Натальи Могилевской стало для фанатов неожиданностью.

Напомним, что резко помолодевшая Наталья Могилевская поразила новой внешностью, фото: "Ого, деваха расцвела".

Как сообщала Politeka, Могилевская в бикини наплевала на возраст и покрутила грудью перед камерой: «Ну что, дорогие мои…».

Также Politeka писала, что блондинка Наталья Могилевская рискованно наклонилась в мини-платье: "Ай да Наташка".