Украинская певица Светлана Лобода показала стройную фигуру в трендовом купальнике
В этот раз стройная 37-летняя артистка, опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм довольно жаркое фото. На стильном кадре Светлана, отправившаяся на очередной отдых с близкими, восхитила пользователей сети стильным купальником и аппетитными формами.
На новом фото Светлана позирует в трендовом сдельном купальнике в оттенке металлик. В подписи к новому фото Лобода процитировала Лермонтова:
«Под ним струя светлей лазури,
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над ним луч солнца золотой...
а он, мятежный, просит бури,
как-будто в бурях есть покой!🔥
М.Ю.Лермонтов», - подписала новый кадр певица.
Поклонники отреагировали достаточно бурно:
«Тропикана женщина😻», «Судя по всему, покоя от Светланы Сергеевны не ждать 😂😂😂 фото топ ❤️», «А говорят, что нет пропорций, как у барби ❤️», «Отпадище 🤤🤤🤤», «Красота😍🔥», «горяча🤤», «Какая же ты красотка!🔥🔥🔥», «Красиво ,купальник супер», «Огонь🔥», «Красиво но далеко».
Также загорелая певица в коротеньком черном топе и ярко-оранжевых шортах повеселилась в зале. Артистка показала результаты тренировок перед зеркалом. При этом удивила удивительно подтянутыми ножками, на которых шорты выглядят даже несколько большими.
С распущенными светлыми волосами Светлана выглядела по-домашнему. Как известно, артистка тренируется практически каждый день и даже в отпуске не забывает про разминку, растяжку и множественные упражнения на бедра и ягодицы.
«Моя диета – это всякое отсутствие диет. Я знаю, что необходимо есть минимум пять раз в день маленькими порциями. Тренер говорит, что я должна возить с собой судочки, чтобы получать после тренировок нужный объем белков. Но с моим графиком, честно говоря, не до судочков», - говорила Светлана.
Певицу часто сравнивают с другими похудевшими звездами, в том числе и Каменских, отмечая, что им следует поучиться мотивации Светланы.
Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.
А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.
Также Politeka сообщала, что пышногрудая Лобода в откровенном топе произвела фурор, выбрав самый горячий ракурс: кадры