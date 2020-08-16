Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода пошалила на камеру в одном кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт знаменитости в Instagram.

«По ночам я ем. А вы?» - коротко говорится в подписи.

На опубликованной фотографии Лобода позирует за столом с вилкой у рта. Красотка решила эффектно распахнуть наряд и показать роскошное тело во всей красе.

Уточним, что поклонники певицы активно лайкали фотографию, однако комментировать его не решились.

До этого мы рассказывали, что певица Светлана Лобода показала уставшую себя после насыщенной тренировки.

В этот раз загорелая певица в коротеньком черном топе и ярко-оранжевых шортах повеселилась в зале. Артистка показала результаты тренировок перед зеркалом. При этом удивила удивительно подтянутыми ножками, на которых шорты выглядят даже несколько большими.

С распущенными светлыми волосами Светлана выглядела по-домашнему. Как известно, артистка тренируется практически каждый день и даже в отпуске не забывает про разминку, растяжку и множественные упражнения на бедра и ягодицы.

Напомним, что Лобода довела поклонников яркими кадрами: что за...

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