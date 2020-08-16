Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода пошалила на камеру в одном кружевном белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт знаменитости в Instagram.
«По ночам я ем. А вы?» - коротко говорится в подписи.
На опубликованной фотографии Лобода позирует за столом с вилкой у рта. Красотка решила эффектно распахнуть наряд и показать роскошное тело во всей красе.
Уточним, что поклонники певицы активно лайкали фотографию, однако комментировать его не решились.
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До этого мы рассказывали, что певица Светлана Лобода показала уставшую себя после насыщенной тренировки.
В этот раз загорелая певица в коротеньком черном топе и ярко-оранжевых шортах повеселилась в зале. Артистка показала результаты тренировок перед зеркалом. При этом удивила удивительно подтянутыми ножками, на которых шорты выглядят даже несколько большими.
С распущенными светлыми волосами Светлана выглядела по-домашнему. Как известно, артистка тренируется практически каждый день и даже в отпуске не забывает про разминку, растяжку и множественные упражнения на бедра и ягодицы.
Напомним, что Лобода довела поклонников яркими кадрами: что за...
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