Украинская певица Светлана Лобода показала уставшую себя после насыщенной тренировки

В этот раз загорелая певица в коротеньком черном топе и ярко-оранжевых шортах повеселилась в зале. Артистка показала результаты тренировок перед зеркалом. При этом удивила удивительно подтянутыми ножками, на которых шорты выглядят даже несколько большими.

С распущенными светлыми волосами Светлана выглядела по-домашнему. Как известно, артистка тренируется практически каждый день и даже в отпуске не забывает про разминку, растяжку и множественные упражнения на бедра и ягодицы.

«Моя диета – это всякое отсутствие диет. Я знаю, что необходимо есть минимум пять раз в день маленькими порциями. Тренер говорит, что я должна возить с собой судочки, чтобы получать после тренировок нужный объем белков. Но с моим графиком, честно говоря, не до судочков», - говорила Светлана.

Певицу часто сравнивают с другими похудевшими звездами, в том числе и Каменских, отмечая, что им следует поучиться мотивации Светланы.

Прошло несколько дней с момента презентации самого обсуждаемого клипа Светланы, который буквально "подорвал" все социальные сети. Пока одни обсуждают,почему артистка сняла столь провокативный ролик, другие пытаются понять глубинный посыл. Впрочем, Светлана на критику и жесткие комментарии отреагировала спокойно и даже была готова к подобному.

После Светлана решила рассказать, что же означает ее необычный клип, какой посыл она вместе с коллегами хотела вложить в новую работу. И почему в новом клипе так много негатива. Стоит отметить, что на данный момент на Ютуб-платформе количество дизлайков под клипом звезды фактически достигла свише тысяч, тогда как "мне нравится" поставили меньше половины указанного числа пользователей.

«Are you ready? 😱😱😱 Запускаем глобальный танцевальный 💣💣💣 #БумБумЛо challenge 💣💣💣

Сними самое 👀нереальное, 👣сногсшибательное, 👏уникальное видео на трек «BoomBoom» и опубликуй его в 🎶TikTok с хэштегом #БумБумЛо» - заинтриговала Светлана.

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Лобода в откровенном топе произвела фурор, выбрав самый горячий ракурс: кадры