38-летняя певица Надежда Мейхер разгорячила публику пикантным образом, подняв актуальную тему по поводу пластических операций

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном топе с широкими двухцветными лямками. Изюминкой наряда стал соблазнительный вырез на груди - артистка умеет приковать к себе восхищенные взгляды.

Слегка растрепанная Мейхер сдавила бюст руками, одарив фолловеров игривой улыбкой.

"Многие из вас знают, что я скептически отношусь ко всякого рода инъекциям и к пластической хирургии... Я ни в коем случае не навязываю свою позицию. Каждый в праве сам решать как обходиться со своим лицом и другими частями тела...👇", - сообщила в подписи звезда.

Пользователи кинулись обсуждать внешность Надежды, а также выражать свои мысли по поводу поднятой ей темы.

"Смотрела передачу "Секрет на миллион" с вашим участием и очень понравилась фраза: "Надеюсь мне хватит ума не прибегать к пластической хирургии", я тоже за естественную красоту, это не просто, так же как и держать себя в хорошей форме. Вы Надежда молодец...😜"

"Восхищена! Красива как всегда!💥"

"Время не властно над истинными ценностями, возраст обходит Вас Надежда стороной, до 100 лет вам жить в красоте и здравии!"

"Конечно, родилась с нормальной внешностью и она «скептически относится»"

"Естественная вкусняшка!❤️❤️❤️ моя)"

"Ух какая свеженькая красотка"

Ранее мы сообщали, Мейхер сравнили на недавнем фото с актером Жан-Клодом Ван Даммом. Дело в том, что артистка задрала ногу, копируя последнего.

"Надежда Ван Дамм💪😁🌹"; "Круууто🙌 В одном фото, одновременно продемонстрировали свою потрясную растяжку🔥и как классика великолепно сочетается с casual👍", - отреагировали в комментариях.

Напомним, что пышногрудая Мейхер пошла по стопам Волочковой и растянулась на камеру: «Балет для взрослых».

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