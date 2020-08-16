38-летняя певица Надежда Мейхер разгорячила публику пикантным образом, подняв актуальную тему по поводу пластических операций
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном топе с широкими двухцветными лямками. Изюминкой наряда стал соблазнительный вырез на груди - артистка умеет приковать к себе восхищенные взгляды.
Слегка растрепанная Мейхер сдавила бюст руками, одарив фолловеров игривой улыбкой.
"Многие из вас знают, что я скептически отношусь ко всякого рода инъекциям и к пластической хирургии... Я ни в коем случае не навязываю свою позицию. Каждый в праве сам решать как обходиться со своим лицом и другими частями тела...👇", - сообщила в подписи звезда.
Пользователи кинулись обсуждать внешность Надежды, а также выражать свои мысли по поводу поднятой ей темы.
На кровати, без белья и в шелках: фигуристая "избранница" Харламова показала, чем затмила Асмус
Магнитные бури накроют Украину с новой силой, точные даты удара: как облегчить состояние
Пышногрудая Алина Гросу явилась на свадьбу в эффектном платье без белья: кадры праздника
Отказ от доллара набирает обороты, банкам приказано готовиться к крайним мерам: появился документ
"Смотрела передачу "Секрет на миллион" с вашим участием и очень понравилась фраза: "Надеюсь мне хватит ума не прибегать к пластической хирургии", я тоже за естественную красоту, это не просто, так же как и держать себя в хорошей форме. Вы Надежда молодец...😜"
"Восхищена! Красива как всегда!💥"
"Время не властно над истинными ценностями, возраст обходит Вас Надежда стороной, до 100 лет вам жить в красоте и здравии!"
"Конечно, родилась с нормальной внешностью и она «скептически относится»"
"Естественная вкусняшка!❤️❤️❤️ моя)"
"Ух какая свеженькая красотка"
Ранее мы сообщали, Мейхер сравнили на недавнем фото с актером Жан-Клодом Ван Даммом. Дело в том, что артистка задрала ногу, копируя последнего.
"Надежда Ван Дамм💪😁🌹"; "Круууто🙌 В одном фото, одновременно продемонстрировали свою потрясную растяжку🔥и как классика великолепно сочетается с casual👍", - отреагировали в комментариях.
Напомним, что пышногрудая Мейхер пошла по стопам Волочковой и растянулась на камеру: «Балет для взрослых».
Также Politeka писала, что страстная Надежда Мейхер забыла про возраст и сверкнула формами в коже: «Вамп»