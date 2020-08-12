38-летняя певица Надежда Мейхер впечатлила публику забавной выходкой

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в укороченных широких темных брюках, белой майке с оригинальным принтом. Изюминкой "пацанского" наряда знаменитости стали разная обувь и разные серьги.

Так, на одной ноге у звезды классическая черная туфелька, на другой - белый ботинок на массивной подошве.

На этом шалости Мейхер не закончились. Артистка высоко задрала ногу, демонстрируя отменную растяжку. Надежда, чей необычный образ дополнила красная сумочка-футляр, задорно улыбнулась в камеру.

"Найдите отличия... 😂", - подписала фото знаменитость.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и угадывать эти самые "отличия".

"Туфли и кроссовки"

"Что-то с лицом 🙈"

"Надежда Ван Дамм💪😁🌹"

"Туфли разные) и прекрасная растяжка🔥"

"Разная обувь и серёжки, больше не нашла"

"Чья туфля? 😂"

"Круууто🙌 В одном фото, одновременно продемонстрировали свою потрясную растяжку🔥и как классика великолепно сочетается с casual👍👍👍 Камера, очень чётко запечатлила, ваш бунтарский дух пацанки-хулиганки😜🤘Надiйка, я обожаю когда, вы вся такая прикольная хулиганка🔥"

Ранее мы сообщали, Мейхер покорила публику нежным образом в шелках.

Певица примерила экстравагантное платье с платком в сером, синем и черном цветах. Наряд украсили сложные цветовые узоры. Надежда прислонилась к стене, обнажив одно плечо и томно наклонив голову.

Напомним, что пышногрудая Мейхер пошла по стопам Волочковой и растянулась на камеру: «Балет для взрослых».

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