До чего же хороша

Экс-солистка группы «ВИА Гра», поэтесса и дизайнер Надежда Мейхер-Грановская сверкнула роскошью в кожаном платье

У себя в Instagram 38-летняя красотка опубликовала весьма откровенный снимок, передает Politeka.net. Надежда надела красный кожаный сарафан на бретельках, который сделал акцент на пышных формах певицы. Красотка повернула голову и поднесла руки к губам, что сделало ее образ особенно горячим. Образ Мейхер дополнила ожерельем.

«Одна из моих сторон», - подписала фото певица, намекая на свою темную соблазнительную сторону.

За полчаса пост звезды собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Милая», «Огонь», «Надя, ты классная», «Нет на этом свете и на этой земле лучше тебя и красивее тебя Надежда», «Огнище», «Какая красивая женщина», «Ох как же ты изумительна в этом кожаном наряде. Дико горяча и неистова», «Вамп», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер позировала в лучах солнца, широко улыбаясь. Звезда, известная своей любовью к натуральной красоте, показала себя с натуральным макияжем, лишь оттенив глаза и нанеся легкий блеск на губы. Певица надела объемные сережки, который подчеркнули ее женственность.

Напомним, что роскошная Надежда Мейхер показала внушительные объемы в полупрозрачном наряде: «Так хочется…».

Как сообщала Politeka, фигуристая Мейхер показала топ самых горячих летних образов: "Классическая красота".

Также Politeka писала, что Надежда Мейхер впечатлила естественной красотой и раскрыла секрет успеха: "Нужно постоянно...".