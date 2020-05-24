Бывшая участница группы ВИА Гра Надежда Мейхер удивила поклонников растяжкой, до неприличия задрав ногу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Интенсивно занимаюсь балетом (#балетдлявзрослых). Готовлю вам сюрприз», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Мейхер позирует возле станка, задрав ногу до головы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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«Какая же вы умничка», «вау, как выгнулась – я б так не смог», «вау!», «ну ничего себе! Какая крутыха», «Надя – вы невероятная», «какая грация, красота и женственность», «хм, сюрприз. Это интрига…», - пишут они.

До этого мы писали, что певица Надежда Мейхер-Грановская, которая раньше выступала в группе «ВИА Гра», похвасталась стройной фигурой.

Знаменитость всерьез увлеклась модой и даже запустила собственную линию одежды и теперь регулярно показывает поклонникам соблазнительные наряды. Певица доказывает, что в свои 38 лет остается привлекательной и желанной женщиной.

На этот раз она нарядилась в обтягивающее платье, которое подчеркнуло ее талию. Швы сделали Надежду еще стройнее и выделили ее бюст. Волосы артистка убрала назад в пышную кудрявую прическу.

Напомним, 38-летняя Надежда Мейхер впервые показала своего юного возлюбленного.

А еще Politeka писала, что похудевшая Мейхер задрала ногу выше Волочковой.

Также Politeka сообщала, что Мейхер вывалила пышное богатство и прильнула к знойному красавчику.