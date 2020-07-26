Экс-участница «золотого состава» культовой группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер поделилась с подписчиками новым откровением

На своей странице в социальной сети фейсбук певица рассказала о том, с чем сталкивается человек на пути к успеху, передает Politeka.net.

«За каждой мечтой стоит большой труд, смелость, терпение, непоколебимость, трезвость разума, сила духа... В общем работать всегда есть над чем... Ведь наше личностное развитие не имеет границ... И только закомплексованность сковывает человека, ему ничего не остаётся, как сетовать на везение у других и собственную неудачу... ))», – пишет она.

По словам артистки, секрет удачи прост:

«Необходимо упорно работать над собой как в интеллектуальном, психологическом , интуитивном, так и физическом направлениях. Удача не появляется на пустом месте... Её нужно заслужить. И конечно помнить: если дело, которым вы занимаетесь, забирая много сил и энергии, не доставляет никакого удовольствия, а наоборот, возникает ощущение опустошенности, словно ваша энергия «спускается в унитаз», нужно что-то менять...😉 Ведь если это допустить, последствия могут быть очень серьезными... ( неудачи, болезни, пагубные привычки,психические расстройства и т.д.) Люблю Вас ! ♥️И желаю всем Нам Большой Удачи!».

Свой рассказ звезда дополнила эффектным селфи в в пудрово-розовом платье. На ней, как всегда, минимум косметики, а лучшим украшением снимка являются улыбка и сияющий взгляд красавицы.

«И мы вас любим💝», «Надежда, какая же вы красивая, обворожительная! И как это верно все сказанное вами! ❤️», «Всегда будете желанной MILF🔥», «Вы просто девушка моей мечты 🌹🌹🌹🌹», «Надежда ❤️ идеальная Душой и телом женщина!», – пишут в ответ в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Мейхер показала смелый образ, порадовав фанатов.

На фото брюнетка позирует в кружевной блузке с огромным декольте. Надежда оставила волосы распущенными, а сама позировала довольно близко перед камерой, демонстрируя свою роскошную грудь. Лучи света, которые частично засветили кадр, добавили особого шарма фотографии.

Напомним, Мейхер, Герцег и другие красотки из ВИА Гры показали, как держать тело в форме.

Также Politeka сообщала, что роскошная Надя Мейхер превратилась в дерзкую модель и покрутила на камеру пятой точкой.

А еще Politeka писала, что Надежда Мейхер зажмурилась от удовольствия, выставив напоказ аппетитные прелести.