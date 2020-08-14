Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила кадрами с отдыха на море со своими детьми

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Есть тонкая нить между мамой и детьми - она не рвется от расстояний и времени...и где бы я ни была, что бы я не делала - я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери - мое лучшее творение», - говорится в сообщении.

«Мені потрібна твоя 💦, що б охолодити мій 🔥», «дитячі ніжки», «Світлана, у Вас прекрасні доньки! Щастя Вам!», «Просто ідеальна ❤️», «Тильду не узнать, такая взрослая», «дуже миле фото. 💖 🤗»,- пишуть вони.

Обратим внимание, что на кадрах Лобода позирует рядом со своими детьми, скрывая при этом лицо Тильды. Столь нежные кадры стали причиной бурных кадров со стороны ее полконников.

«Мне нужна твоя 💦 , что бы охладить мой 🔥», «Детские ножки», «Светлана, у Вас прекрасные дочурки! Счастья Вам!», «Просто идеальная ❤️», «Солнышки наши😍», «Очень милое фото. 💖🤗», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что певица Светлана Лобода показала идеальную фигуру на отдыхе в черно-белом мини-бикини

На новом солнечном фото загорелая Светлана блеснула ярким видом в модном купальнике. Без макяжа, укладок и ярких украшений звезда выглядела не менее привлекательно, чем в любом концертном образе.

Артистка восхитила подтянутыми формами, которые невозможно скрыдть даже под одеждой. Отметим, мама двух деток много времени уделяет занятиям спортом, активно занимается им джае в жарком отпуске и посещает спортзал несмотря ни на что.

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Лобода в откровенном топе произвела фурор, выбрав самый горячий ракурс: кадры.