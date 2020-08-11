Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."

Ночь массовых протестов в Беларуси была очень тяжелой. Силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.

На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.

В результате протестов много пострадавших, но точное их количество неизвестно.

Сообщается, что силовики попали снарядом в жилой дом.

Обстановка возле Пушкинской около полуночи. Снаряд со слезоточивым газом попал на балкон. pic.twitter.com/QNXj9iBOZb — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Силовики массово задерживали протестующих во всех городах.

Разгон возле Пушкинской — взрывы и силовики. pic.twitter.com/0Z6B22P5D0 — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Тем временем в Бресте военные начали переходить на сторону протестующих. «Я никого не ударю» — сказал военнослужащий. После этого машины развернулись и уехали.

Около трех часов ночи люди начали расходиться по домам.

«Этот день окончен. Мы победили! Спецтехника и каратели возвращаются на базы через проспект Независимости и МКАД. Несмотря ни на что, минчане сегодня одолели одну из самых грозных диктатур мира. Набирайтесь сил, друзья! Это последние дни режима!», - писали в сети.

Украинцам массово урежут соцвыплаты, жесткое решение Кабмина: что будет с субсидиями и льготами

Украинцев предупредили о новой «хитрости» чиновников, которые придумали способ урезать размер помощи.

Так, Кабинет министров принял постановление №632, согласно которому меняется формула предоставления социальной помощи.

«Формула в переводе на обычный язык выглядит так: сначала рассчитывается общая сумма дохода за определенный период, а затем она делится на 6. А при подсчете среднемесячного дохода на одного необходимо высчитать сумму среднемесячного дохода семьи, а после разделить ее на количество людей в ней», - говорится в сообщении.

Теперь также в систему войдут заработная плата, денежные выплаты военных, стипендии, пенсии и даже социальная помощь и даже пособия по безработице.

Жесткий удар для доллара и евро, НБУ изменил курс валют: что будет с гривной в обменниках

Курс валют в Украине 11 августа резко изменит акценты, доллар и евро рухнет после продолжительного затишья.

Курс валют на 11 августа выглядит следующим образом:

100 долларов – 2760,07 грн;

100 евро – 3246,53 грн.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться.

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.