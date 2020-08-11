Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."
Ночь массовых протестов в Беларуси была очень тяжелой. Силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.
На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.
В результате протестов много пострадавших, но точное их количество неизвестно.
В Харькове назревает бунт, украинцы не собираются молчать: "Сегодня на площади Свободы..."
Новая беда случилась со звездой "Квартал 95", врачи сделали все возможное: «Так обидно…»
Украинцам придется вернуть пенсии и субсидии, важное разъяснение: кого оставят без денег
Каменских без ума от своих новорожденных малышей, Потап снял минуты нежности: «Люблю!»
Сообщается, что силовики попали снарядом в жилой дом.
Силовики массово задерживали протестующих во всех городах.
Тем временем в Бресте военные начали переходить на сторону протестующих. «Я никого не ударю» — сказал военнослужащий. После этого машины развернулись и уехали.
Около трех часов ночи люди начали расходиться по домам.
«Этот день окончен. Мы победили! Спецтехника и каратели возвращаются на базы через проспект Независимости и МКАД. Несмотря ни на что, минчане сегодня одолели одну из самых грозных диктатур мира. Набирайтесь сил, друзья! Это последние дни режима!», - писали в сети.
Украинцам массово урежут соцвыплаты, жесткое решение Кабмина: что будет с субсидиями и льготами
Украинцев предупредили о новой «хитрости» чиновников, которые придумали способ урезать размер помощи.
Так, Кабинет министров принял постановление №632, согласно которому меняется формула предоставления социальной помощи.
«Формула в переводе на обычный язык выглядит так: сначала рассчитывается общая сумма дохода за определенный период, а затем она делится на 6. А при подсчете среднемесячного дохода на одного необходимо высчитать сумму среднемесячного дохода семьи, а после разделить ее на количество людей в ней», - говорится в сообщении.
Теперь также в систему войдут заработная плата, денежные выплаты военных, стипендии, пенсии и даже социальная помощь и даже пособия по безработице.
Жесткий удар для доллара и евро, НБУ изменил курс валют: что будет с гривной в обменниках
Курс валют в Украине 11 августа резко изменит акценты, доллар и евро рухнет после продолжительного затишья.
Курс валют на 11 августа выглядит следующим образом:
100 долларов – 2760,07 грн;
100 евро – 3246,53 грн.
Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться.
Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.
Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.