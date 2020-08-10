Украинцев предупредили о новой «хитрости» чиновников, которые придумали способ урезать размер помощи
Об этом говорится в материале «Первого делового».
Так, Кабинет министров принял постановление №632, согласно которому меняется формула предоставления социальной помощи.
«Формула в переводе на обычный язык выглядит так: сначала рассчитывается общая сумма дохода за определенный период, а затем она делится на 6. А при подсчете среднемесячного дохода на одного необходимо высчитать сумму среднемесячного дохода семьи, а после разделить ее на количество людей в ней», - говорится в сообщении.
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Теперь также в систему войдут заработная плата, денежные выплаты военных, стипендии, пенсии и даже социальная помощь и даже пособия по безработице.
«При этом есть и такие соцвыплаты, которые не войдут в подсчеты доходов – это всевозможные разовые выплаты, выплаты на детей, матерям-героиням, детям–сиротам и т. д», - говорится в тексте сообщения.
Главной целью нынешнего подхода, утверждают журналисты, это искусственное завышение фактического дохода каждой семьи. Таким образом будут уменьшены суммы выплат от государства.
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