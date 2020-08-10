Украинцев предупредили о новой «хитрости» чиновников, которые придумали способ урезать размер помощи

Об этом говорится в материале «Первого делового».

Так, Кабинет министров принял постановление №632, согласно которому меняется формула предоставления социальной помощи.

«Формула в переводе на обычный язык выглядит так: сначала рассчитывается общая сумма дохода за определенный период, а затем она делится на 6. А при подсчете среднемесячного дохода на одного необходимо высчитать сумму среднемесячного дохода семьи, а после разделить ее на количество людей в ней», - говорится в сообщении.

Теперь также в систему войдут заработная плата, денежные выплаты военных, стипендии, пенсии и даже социальная помощь и даже пособия по безработице.

«При этом есть и такие соцвыплаты, которые не войдут в подсчеты доходов – это всевозможные разовые выплаты, выплаты на детей, матерям-героиням, детям–сиротам и т. д», - говорится в тексте сообщения.

Главной целью нынешнего подхода, утверждают журналисты, это искусственное завышение фактического дохода каждой семьи. Таким образом будут уменьшены суммы выплат от государства.

Напомним, украинцам неожиданно сообщили о новых пенсиях, названы суммы и когда ждать: "Будут получать...".

Как сообщала Politeka, доллар сорвется после повышения минималки, грядет тяжелая осень: «Увидим курс больше…».

Также Politeka писала, что украинцев ждет повышение зарплат: когда и на сколько поднимут выплаты, "в первую очередь...".