Курс валют в Украине 11 августа резко изменит акценты, доллар и евро рухнет после продолжительного затишья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Курс валют на 11 августа выглядит следующим образом:

100 долларов – 2760,07 грн;

100 евро – 3246,53 грн.

В то же время российский рубль гривна почему-то решила «пощадить»: 3,7553 за десять российских банкнот.

Согласно данным НБУ, к средине прошлого дня доллар просел до 2760,43 грн за купюру с Бенджамином Франклином. Вчера валюта котировалась по 2764,86 грн, а значит торги начались с -4,79 грн.

Евро также упадет. Торги на межбанке начались с -21,95 гривен.

Как сообщалось ранее, экономист Андрей Новак утверждает, что выдерживать тяготы карантина в Украине уже никто не хочет.

"Мало того, что у нас внутреннее падение экономики, а это рост безработицы, так еще и то, что украинцы, которые расчитывали на заработки за границу - они этого сделать не могут, потому что практически все страны приняли достаточно жесткие ограничительные меры. Многие страны вынуждают приезжающих проходить двунедельную обсервацию. То есть, очень много украинцев не могут получить доходы с заграничных заработков", – пояснил свою мысль эксперт.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться.

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.