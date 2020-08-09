Легендарная украинская певица Светлана Лобода пошалила на камеру во время отдыха, похваставшись роскошными «дарами природы»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я не выбирала этот роковой путь. Именно он привёл меня в мир созидания❤️», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Лобода позирует в крохотном белоснежном топе и мини-шортах. Лицо знаменитость решила прикрыть при помощи элегантных очков.

Поклонники знаменитости пришли в настоящий восторг от увиденного, о чем свидетельствуют «тонны» комплиментов.

«Словно ангел! Ты к нам спустилась?», «залипалово. Очень красиво выглядишь, и вид ничего», «роковая красотка», «божественные изгибы. Очень круто», «Красивая фигура и топ фон и очень красивая девушка», «Лободуся вы роковая красотка, ОБОЖАЮ вас моя SUPERSTAR», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что Светлана Лобода покорила поклонников нежным домашним образом.

Она была одета в белую майку, под которую не стала надевать белье, и белые спортивные штаны. Кроме этого, Лобода обновила цвет волос, в результате чего стала еще светлее. Певица смотрела в кадр, широко улыбалась и показывала два пальца.

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Лобода в откровенном топе произвела фурор, выбрав самый горячий ракурс: кадры.