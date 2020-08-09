Украинская певица Светлана Лобода покорила поклонников нежным домашним образом

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Она была одета в белую майку, под которую не стала надевать белье, и белые спортивные штаны. Кроме этого, Лобода обновила цвет волос, в результате чего стала еще светлее. Певица смотрела в кадр, широко улыбалась и показывала два пальца.

«#БумБумЛо challenge набирает обороты. Смотрю ваши видео и улыбаюсь! Снимайте больше роликов, веселитесь, наслаждайтесь жизнью, танцуйте, ведь танцы дарят ощущение счастья!», - подписала снимок звезда.

За 40 минут пост артистки собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Самая лучшая улыбка», «Какая вы хорошенькая», «Не знаю как это работает, но когда я смотрю на вашу улыбку моё сердце бьётся чаще», «Очень милый образ», «Свет, очень идёт улыбка, улыбайся чаще», «Главное что вы улыбаетесь)», «Света любит бум-бум», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода ошеломила ярким образом. Красотка предстала в невероятном сверкающем серебристом платье и босоножках на высоких каблуках.

«Не ищи блеск снаружи, ищи суть внутри», - подписала фото певица.

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Лобода в откровенном топе произвела фурор, выбрав самый горячий ракурс: кадры.