В Украине появились новые районы, которые попадут в красную карантинную зону

Центр общественного здоровья Минздрава обновил карту карантинных зон в Украине.

В частности, в стране появились новые красные зоны, где действуют самые жесткие ограничения.

Новые ограничения должны были начать действовать в соответствующих зонах с понедельника, 10 августа.

В Украине запланировали поэтапное повышение минимальной заработной платы

Как рассказал представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан, на данный момент речь идет о четырех этапах повышения, один из которых состоится уже в сентябре.

Первое повышение будет несущественным, чтобы не нагружать бизнес, как в 2016-2017 годах, когда минималку очень резко повысили.



Курс валют в Украине 8 августа застынет перед громким падением, гривна уже начинает готовиться к удару

Так, доллар после выходных начнет торги с невероятного падения: -3,07 гривны. К средине прошлого дня доллар уже упал до 2765,66 гривны.

А к концу вечера гривна все-таки начала «дожимать» валюту.

Пассажирский самолет с двумя сотнями людей на борту рухнул во время посадки

Авария произошла в аэропорту Каликута. Самолет прилетел из Дубая и при посадке вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. По фотографиям в соцсетях видно, что самолет разбился на две части. Вероятно, такие повреждения самолет получил из-за большой скорости.

Стоит отметить, что в Индии в данный момент идут дожди, что серьезно осложняет работу спасателей. Сообщается, что самолет могло занести по этой же причине.

По состоянию на утро, 8 августа, число погибших в результате неудачной посадки самолета индийской авиакомпании Air India Express в аэропорту Кожикоде выросло до 17. Травмы получили по меньшей мере 112 человек, их госпитализировали.

Напомним, что новая система пенсий в Украине, Кабмин решил резко изменить правила выплат: "каждый заплатит по...".

Как сообщала Politeka, Томенко раскрыл цинизм команды Зеленского с повышением минималки перед выборами: "Примитивный уровень".

Также Politeka писала, что размер выплат украинцам резко увеличат, раскрыты детали нового закона.