Правительство рассматривает повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен

Об этом пишет Politeka.net.

Согласно заявлению Офиса президента, парламент может детально рассмотреть данный вопрос уже в ближайшее время, в котором будет обсуждаться реальное повышение заработной платы до 5 тысяч гривен уже в этом году.

В то же время, в НБУ отмечают, что повышение зарплаты может сыграть роль в возникновении инфляции.

Спешим напомнить, что минималку в стране хотят, уже начиная с сентября этого года, повысить до 5 тысяч, а уже с первого дня нового года эта сумма увеличиться на одну тысячу гривень.

Что касается повышения оплаты труда через год, то в с 1 июля 2021 года планируется повышение планки до 6,5 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали о том, что в ПФУ намерены сократить количество лиц, которые имеют право на заслуженный выход на пенсию. Данное нововведение должно вступить в свою законную силу в 2021 вместе с запущенной пенсионной реформой.

В первую очередь, изменения коснутся сокращения количества потенциальный получателей пенсионных выплат, в том числе льготных. Помимо этого, многие украинцы потеряют возможность получать пенсию за выслугу лет, что существенно может повлечь массу недовольства среди населения.

Также в 2021 году зарплата простых украинцев должна увеличиться на 12,1%. Кабмин вместе с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства дали прогноз относительно роста минималки.

Так, в 2021 году минимальная зарплата составит около 6250 гривен, в 2022-м - 6700 гривен, а вот в 2023-м ожидается "резкий" скачок по данному показателю - 7126 грн.

Напомним, что доплата к пенсиям в Украине, срочное обращение Минсоцполитики: "Ежемесячно будут получать...".

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