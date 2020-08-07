Пасажирський літак з двома сотнями людей на борту впав під час посадки
Про це стало відомо з повідомлень західних ЗМІ, а також записів очевидців аварії, які діляться фотографіями в мережі Твіттер.
Як стало відомо, аварія сталася в Індії. Проблеми при посадці виникли у літака авіакомпанії Air India Express. У компанії повідомили, що на борту перебувало 184 пасажирів, включаючи 10 дітей. Крім цього, борт обслуговували сім членів екіпажу.
Аварія сталася в аеропорту Калікута. Літак прилетів з Дубая і при посадці вилетів за межі злітно-посадкової смуги. За фотографіями в соцмережах видно, що літак розбився на дві частини. Ймовірно, такі пошкодження літак отримав через велику швидкість.
На даний момент відомо, що частину пасажирів з травмами забрали в лікарню. Даних по жертвах катастрофи поки немає, але точно відомо, що серед пасажирів є загиблі. Деякі ЗМІ повідомили про смерть одного з пілотів. Наразі на місці події працюють рятувальники та пожежники, триває евакуація постраждалих.
Варто відзначити, що в Індії в даний момент йдуть дощі, що серйозно ускладнює роботу рятувальників. Повідомляється, що літак могло занести з цієї ж причини.
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