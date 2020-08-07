Пасажирський літак з двома сотнями людей на борту впав під час посадки

Про це стало відомо з повідомлень західних ЗМІ, а також записів очевидців аварії, які діляться фотографіями в мережі Твіттер.

Як стало відомо, аварія сталася в Індії. Проблеми при посадці виникли у літака авіакомпанії Air India Express. У компанії повідомили, що на борту перебувало 184 пасажирів, включаючи 10 дітей. Крім цього, борт обслуговували сім членів екіпажу.

Аварія сталася в аеропорту Калікута. Літак прилетів з Дубая і при посадці вилетів за межі злітно-посадкової смуги. За фотографіями в соцмережах видно, що літак розбився на дві частини. Ймовірно, такі пошкодження літак отримав через велику швидкість.

На даний момент відомо, що частину пасажирів з травмами забрали в лікарню. Даних по жертвах катастрофи поки немає, але точно відомо, що серед пасажирів є загиблі. Деякі ЗМІ повідомили про смерть одного з пілотів. Наразі на місці події працюють рятувальники та пожежники, триває евакуація постраждалих.

#BREAKING: Air India Express aircraft from Dubai to Calicut as part of #VandeBharatMission with over 174 passengers and 5 crew members crashes after overshooting runway and going into the valley. Aircraft landed with a high speed and has reportedly broken. Passengers evacuated. pic.twitter.com/XDKvgQvs1J — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 7, 2020

Варто відзначити, що в Індії в даний момент йдуть дощі, що серйозно ускладнює роботу рятувальників. Повідомляється, що літак могло занести з цієї ж причини.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90 — ANI (@ANI) August 7, 2020

Нагадаємо, що з'явилося відео з моментом падіння літака в Одесі: "корпус відразу...".

Як повідомляла Politeka, літак впав під Києвом: перші кадри з місця НП.

Також Politeka писала, що літак з іноземцями зазнав аварії: "через 12 хвилин після зльоту пілот повідомив про...", подробиці трагедії.