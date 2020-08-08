Курс валют в Україні 8 серпня застигне перед гучним падінням, Гривня вже починає готуватися до удару
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані національного регулятора.
Так, Долар після вихідних почне торги з неймовірного падіння: -3,07 гривні. До середини минулого дня Долар вже впав до 2765,66 гривні. А до кінця вечора гривня все-таки почала "дотискати" валюту.
Євро також впаде слідом за "другом". Торги на міжбанку почнуться з -11,24 гривні.
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Курс валют від НБУ на 8 серпня:
100 доларів — 2767,93 гривні;
100 євро - 3279,72 гривні.
Водночас російський рубль обійдеться сьогодні в 0,37 гривні.
До цього ми розповідали, що провідні експерти припустили, що до кінця року гривня подешевшає до позначки у 29 грн/$.
Попри панічні атаки на валютному ринку і появу екстремальних прогнозів про зліт курсу до 40 гривень, експерти прогнозують відносно слабку девальвацію національної валюти.
“У своєму червневому прогнозі ми закладали плавне ослаблення курсу з осені до 28-29 грн за дол. Як видно з останніх днів, гривня рухається до цього діапазону швидше", - попереджає економіст Сергій Ніколайчук.
Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".
Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.
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