Курс валют в Україні 8 серпня застигне перед гучним падінням, Гривня вже починає готуватися до удару

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані національного регулятора.

Так, Долар після вихідних почне торги з неймовірного падіння: -3,07 гривні. До середини минулого дня Долар вже впав до 2765,66 гривні. А до кінця вечора гривня все-таки почала "дотискати" валюту.

Євро також впаде слідом за "другом". Торги на міжбанку почнуться з -11,24 гривні.

Курс валют від НБУ на 8 серпня:

100 доларів — 2767,93 гривні;

100 євро - 3279,72 гривні.

Водночас російський рубль обійдеться сьогодні в 0,37 гривні.

До цього ми розповідали, що провідні експерти припустили, що до кінця року гривня подешевшає до позначки у 29 грн/$.

Попри панічні атаки на валютному ринку і появу екстремальних прогнозів про зліт курсу до 40 гривень, експерти прогнозують відносно слабку девальвацію національної валюти.

“У своєму червневому прогнозі ми закладали плавне ослаблення курсу з осені до 28-29 грн за дол. Як видно з останніх днів, гривня рухається до цього діапазону швидше", - попереджає економіст Сергій Ніколайчук.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".

Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.

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