В Україні запланували поетапне підвищення мінімальної заробітної плати
Як розповів представник Кабміну в парламенті Василь Мокан в ефірі каналу "Україна 24", на даний момент мова йде про чотири етапи підвищення, один з яких відбудеться вже у вересні.
Зазначається, що з 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 5 тисяч гривень. У Мінекономрозвитку спільно з Мінфіном порахували, що реальний прожитковий мінімум в Україні сьогодні становить 4,9 тисячі гривень. Тому зарплата розміром 5 тисяч повинна покрити ці витрати. Перше підвищення буде несуттєвим, щоб не навантажувати бізнес, як в 2016-2017 роках, коли мінімалку дуже різко підвищили.
Далі мінімалку планують підвищувати ще три рази протягом двох років. З 1 січня 2021 року зарплата може зрости до 6 тисяч гривень, з 1 липня – до 6,5 тисяч гривень, а з 2022 року - до семи тисяч гривень.
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Варто відзначити, що ці зміни повинні схвалити в парламенті. За словами Мокана, в питанні осучаснення пенсій і зарплат у Кабміна і Верховної Ради не повинно бути розбіжностей.
"Підвищення мінімальної заробітної плати було опрацьовано за дорученням президента, і я впевнений в тому, що воно знайде підтримку в парламенті», - зазначив він.
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