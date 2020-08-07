В Україні запланували поетапне підвищення мінімальної заробітної плати

Як розповів представник Кабміну в парламенті Василь Мокан в ефірі каналу "Україна 24", на даний момент мова йде про чотири етапи підвищення, один з яких відбудеться вже у вересні.

Зазначається, що з 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 5 тисяч гривень. У Мінекономрозвитку спільно з Мінфіном порахували, що реальний прожитковий мінімум в Україні сьогодні становить 4,9 тисячі гривень. Тому зарплата розміром 5 тисяч повинна покрити ці витрати. Перше підвищення буде несуттєвим, щоб не навантажувати бізнес, як в 2016-2017 роках, коли мінімалку дуже різко підвищили.

Далі мінімалку планують підвищувати ще три рази протягом двох років. З 1 січня 2021 року зарплата може зрости до 6 тисяч гривень, з 1 липня – до 6,5 тисяч гривень, а з 2022 року - до семи тисяч гривень.

Варто відзначити, що ці зміни повинні схвалити в парламенті. За словами Мокана, в питанні осучаснення пенсій і зарплат у Кабміна і Верховної Ради не повинно бути розбіжностей.

"Підвищення мінімальної заробітної плати було опрацьовано за дорученням президента, і я впевнений в тому, що воно знайде підтримку в парламенті», - зазначив він.

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